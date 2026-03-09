Su Amazon è disponibile una straordinaria offerta sull'ASUS ZenWiFi XD4 Plus, il sistema Mesh WiFi 6 AX1800 che elimina le zone morte in casa, coprendo fino a 204 m². Dotato di AiMesh, AiProtection e Parental Control, offre sicurezza e connessione stabile fino a 1800 Mbps. Oggi disponibile a soli 70,90€ invece di 139€, con uno sconto del 49%!

ASUS ZenWiFi XD4 Plus, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ZenWiFi XD4 Plus è la soluzione ideale per chi vive in abitazioni di medie o grandi dimensioni e soffre di copertura WiFi irregolare, con zone morte o segnale debole in alcune stanze. È particolarmente consigliato a chi dispone di una connessione FTTC, FTTH o ADSL e desidera sfruttare al massimo la propria linea grazie al WiFi 6 con velocità fino a 1800 Mbps, coprendo fino a 204 m² senza interruzioni. Si rivela perfetto anche per le famiglie che vogliono gestire l'accesso a Internet dei più giovani grazie al Parental Control integrato.

Chi cerca semplicità di configurazione troverà nell'app ASUS Router uno strumento intuitivo per installare e gestire la rete in pochi minuti. La compatibilità con il sistema AiMesh permette di espandere la copertura combinando più dispositivi, mentre la protezione Trend Micro garantisce una navigazione sicura per tutti i dispositivi connessi. A soli 70,90€ invece di 139€, con uno sconto del 49%, rappresenta un acquisto eccellente per chi vuole una rete domestica affidabile, sicura e performante.

ASUS ZenWiFi XD4 Plus è un sistema Mesh WiFi 6 con velocità fino a 1800 Mbps e copertura fino a 204 m². Compatibile con FTTC, FTTH e ADSL tramite modem operatore, include AiProtection, parental control e gestione via app.

