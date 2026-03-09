Su Amazon è disponibile il monitor gaming LG UltraGear OLED 27GX704A da 27" QHD, una soluzione premium per chi cerca prestazioni elevate. Con un pannello OLED a 240Hz e un tempo di risposta di soli 0,03ms, offre immagini nitide e fluide grazie anche al supporto G-Sync, FreeSync Premium Pro e HDR 400 True Black. Attualmente lo trovate a soli 469,00€ invece di 499,99€, uno sconto del 6% su un prodotto di fascia alta.

LG UltraGear OLED 27", chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG UltraGear OLED 27GX704A è il monitor ideale per i gamer esigenti che non vogliono scendere a compromessi su qualità visiva e reattività. Grazie al pannello OLED da 27" QHD con refresh rate a 240Hz e tempo di risposta di soli 0,03ms, soddisfa le esigenze di chi gioca a titoli competitivi dove ogni millisecondo fa la differenza. Le tecnologie G-Sync e FreeSync Premium Pro eliminano tearing e stuttering, garantendo un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Questo monitor è consigliato anche a chi cerca una qualità visiva cinematografica: l'HDR 400 True Black e la copertura DCI-P3 offrono neri profondi e colori brillanti anche nelle scene più scure. Lo stand ergonomico regolabile lo rende perfetto per sessioni prolungate, garantendo il massimo comfort. Attualmente disponibile su Amazon a 469€ invece di 499,99€, rappresenta un'ottima occasione per chi vuole un monitor top di gamma a un prezzo più accessibile.

LG UltraGear OLED 27GX704A è un monitor gaming da 27" QHD (2560x1440) con pannello OLED a 240Hz e 0,03ms di risposta. Offre HDR 400 True Black, compatibilità G-Sync e FreeSync Premium Pro, connettività HDMI 2.1 e stand completamente regolabile.

