Samsung vs Intel: la battaglia dei giganti per la supremazia dei semiconduttori

Samsung, uno dei principali produttori di chip al mondo, sta accelerando i suoi sforzi per introdurre substrati di vetro nel mercato dei semiconduttori, nella speranza di superare Intel in questa corsa tecnologica.

Questa innovativa tecnologia promette di rivoluzionare le capacità di elaborazione dei chip, offrendo una serie di vantaggi significativi per i design di sistemi-in-package (SiP) multi-chiplet, che si prevede diventeranno sempre più popolari nel prossimo futuro.

I substrati di vetro garantiscono una planarità eccezionale e una stabilità dimensionale superiore.

Per rimanere competitiva in questo settore in rapida evoluzione, Samsung ha recentemente riunito una coalizione interna composta da diverse divisioni aziendali, tra cui Samsung Electro-Mechanics, Samsung Electronics e Samsung Display.

L'obiettivo di questa coalizione è quello di accelerare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione dei substrati di vetro entro il 2026.

Un insider del settore ha sottolineato che questa collaborazione interna permetterà di massimizzare la sinergia tra le varie competenze aziendali, creando un ecosistema solido per i substrati di vetro all'interno dell'azienda.

In particolare, Samsung Electronics si concentrerà sull'integrazione di semiconduttori e substrati, mentre Samsung Display si occuperà del trattamento del vetro.

Questo approccio collaborativo mira a potenziare il vantaggio competitivo del gruppo, consentendogli di portare sul mercato soluzioni innovative e competitive.

I substrati di vetro offrono numerosi vantaggi rispetto ai substrati organici convenzionali. Essi garantiscono una planarità eccezionale e una stabilità dimensionale superiore, rendendoli ideali per i SiP di prossima generazione che incorporano più chiplet.

Inoltre, presentano una maggiore stabilità termica e meccanica, consentendo loro di resistere a temperature più elevate e rendendoli adatti per le applicazioni nei data center.

Non solo Samsung, ma anche altre aziende come Intel e Ibiden stanno investendo nella ricerca e nello sviluppo dei substrati di vetro. Intel ha annunciato piani per adottare i substrati di vetro per i suoi prodotti commerciali entro il 2030, mentre Ibiden si è impegnata a concentrarsi su questa nuova tecnologia come parte della propria strategia aziendale.

Inoltre, anche in Corea del Sud, SKC, affiliata del Gruppo SK, ha costituito una sussidiaria, Absolics, per esplorare la produzione di massa dei substrati di vetro in collaborazione con le principali aziende semiconduttori come AMD.

Questi sviluppi dimostrano l'importanza crescente dei substrati di vetro per i processori di prossima generazione e la competizione serrata nel settore dei semiconduttori.