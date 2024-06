Micro SDXC SanDisk Extreme da 128GB + RescuePRO Deluxe a meno di metà prezzo. Risparmi il 56%!

La microSDXC SanDisk Extreme 128GB si trova in offerta su Amazon a soli 21,24€ grazie a uno sconto del 56% rispetto al prezzo originale di 47,75€! L'offerta include anche due anni di abbonamento a RescuePRO Deluxe, un software che vi permette di recuperare le immagini compromesse o cancella della memoria e un adattatore SD. Grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, offre velocità di offload e scrittura elevate, necessarie per registrazioni ultrarapide e video in 4K UHD. Inoltre, è classificata A2 per caricamento e prestazioni delle app più veloci. Una soluzione ideale per smartphone Android, action camera o droni, resistente agli urti, alle temperature estreme, all’acqua e ai raggi X.

SanDisk Extreme 128GB, chi dovrebbe acquistarla?

La scheda micro SDXC SanDisk Extreme 128GB è ideale per professionisti e appassionati che si occupano di fotografia e videomaking che necessitano di prestazioni elevate per la registrazione e l'offloading di contenuti in alta risoluzione. Grazie alle sue eccellenti velocità di scrittura fino a 90 MB/s e di lettura fino a 190 MB/s, questa scheda microSDXC si adatta perfettamente a chi utilizza droni, action camera e smartphone Android per catturare video in 4K e 5K UHD o fotografie ad alta risoluzione. La compatibilità con la tecnologia QuickFlow di SanDisk garantisce un'efficienza notevole nel trasferimento dei file, riducendo notevolmente i tempi di attesa.

Per chi necessita di una soluzione robusta che possa affrontare condizioni ambientali estreme, il SanDisk Extreme 128GB promette anche una resistenza adeguata agli urti, alle temperature, all'acqua e ai raggi X. È consigliata a chi opera in contesti dinamici e talvolta impegnativi, dove affidabilità e velocità sono essenziali per non perdere momenti preziosi. La compatibilità con il lettore PRO-READER SD e microSD SanDisk Professional, sebbene venduto separatamente, rappresenta un ulteriore valore aggiunto per chi cerca il massimo delle prestazioni in fase di post-produzione.

Con un prezzo scontato di 21,24€, il 56% in meno rispetto al prezzo originale di 47,75€, il kit composto dalla micro SDXC SanDisk Extreme 128GB + lettore + RescuePRO Deluxe rappresenta un'ottima opportunità per coloro che cercano una memoria compatta e affidabile che garantisca alte prestazioni sia in termini di velocità che di resistenza. Ideale per professionisti e appassionati che richiedono il massimo dalle loro registrazioni video e fotografiche, vi consigliamo di considerare questo prodotto per migliorare significativamente l'efficienza del vostro workflow multimediale.

Vedi offerta su Amazon