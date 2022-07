Se utilizzate il browser Google Chrome saprete di certo che dispone di più opzioni per consultare i “preferiti“, ovvero dalla consueta barra superiore a quella laterale. È possibile anche attivare la sincronizzazione cloud con il proprio account Google, così da avere i propri siti preferiti su qualunque dispositivo dotato di una versione di Chrome, dal pc desktop allo smartphone. Tuttavia, è anche possibile effettuare un salvataggio offline dei propri siti preferiti, così da eventualmente ripristinarli successivamente.

In questo articolo, vi spieghiamo dove trovare il backup locale sui sistemi operativi Windows e macOS.

Dove trovare i preferiti di Chrome su Windows

Per trovare i preferiti di Chrome su Windows, per prima cosa avviate “Esplora file” e aprite l’unità C.

Successivamente, dirigetevi su Utenti>Nome utente. Per procedere, è necessario attivare “Elementi nascosti” dalla scheda “Visualizza” della barra multifunzione.

Ora possiamo vedere la cartella “AppData”.

Da qui, passate a “C:\Users\[nome utente]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default”. Qui troverete i file “Bookmarks” e “Bookmarks.bak”. I “Bookmarks” sono i preferiti correnti, mentre “Bookmarks.bak” include quelli eliminati (il file non sarà presente se non avete cancellato nessuno dei vostri preferiti in precedenza).

Dove trovare i preferiti di Chrome su macOS

In macOS, aprite il Finder. Tenete premuto il tasto Option sulla tastiera e cliccate su Vai>Libreria nella barra dei menu superiore (questa voce sarà disponibile solo se terrete premuto contemporaneamente anche il tasto “Option”.

Da qui, passate ad “Application Support>Google>Chrome>Default”.

È qui che troverete i file “Bookmarks” e “Bookmarks.bak”, il cui funzionamento è esattamente lo stesso dell’edizione Windows.

Ora sapete dove si trova il backup locale dei vostri “preferiti” di Chrome, sia in Windows che macOS, così da esportarli e usarli su altri dispositivi in maniera completamente offline, senza passare dai server e il servizio di sincronizzazione di Google.