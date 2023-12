Schede Nvidia, se ne rompono ancora parecchie

Il noto tecnico di riparazioni e content creator, NorthridgeFix, si è recentemente trovato di fronte a un vero e proprio caso: si è infatti ritrovato dinanzi a ben 19 GeForce RTX 4090 con PCB incrinati provenienti da un unico cliente. In un video, il creator ha analizzato le schede, rivelando che la maggior parte di esse presenta crepe nei PCB vicino al dito di trattenimento della scheda PCIe.

Il motivo di queste crepe non è immediatamente evidente, ma sembra che il problema dei PCB incrinati stia diventando sempre più diffuso, specialmente nelle nuove e massicce GPU. La GeForce RTX 4090, con il suo PCB composto da 12-15 strati, ospita un intricato labirinto di tracce elettriche. La situazione ha destato preoccupazione poiché NorthridgeFix ha visto problemi simili in passato, ma non in una quantità così consistente da un singolo cliente.

Una teoria è che queste schede Asus e Gigabyte (con crepe riscontrate solo su quelle Asus) potrebbero provenire da un produttore di sistemi che ha trascurato di includere un adeguato supporto per la GPU durante il trasporto.

La GeForce RTX 4090 è conosciuta per la sua complessità, ma trovare così tante schede con PCB danneggiati ha sollevato domande sulla catena di fornitura o sulla gestione post-acquisto del cliente.

Va notato che, nonostante i PCB incrinati, nessuna delle 19 GPU presentava altri danni visibili o segni di bruciature, un fatto che ha destato l'interesse della comunità tecnica. Inoltre, NorthridgeFix ha sottolineato che, anche se queste schede sono considerate "non riparabili" data la complessità della riparazione e i costi associati, possono comunque essere utili come schede donatrici per parti come ventole, VRAM e altro.

Per ora non ci resta che attendere di capire se il problema possa essere dovuto a un "lotto sfortunato" oppure ad altro.