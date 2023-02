Se siete alla ricerca di una scheda video Nvidia della serie RTX, modelli che hanno conquistato un vasto pubblico di appassionati e professionisti grazie alle loro caratteristiche di alto livello, vi interesserà sapere che è in corso la GeForce RTX Week, che consiste nell’abbassamento di prezzo di alcune delle più popolari GPU del cosiddetto “brand verde”.

Tra i partner che aderiscono alla promozione vi è AK Informatica che, nell’arco della settimana che va dal 27 febbraio al 5 marzo, propone schede come la Asus GeForce RTX 3080 TUF V2 OC Edition 10G o la MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OCV1 8G LHR a prezzi più convenienti rispetto a quelli che siamo abituati a vedere eliminando, anche se non del tutto, i tipici ostacoli che si incontrano nel momento in cui si cercano componenti ad alte prestazioni.

In occasione di questa iniziativa, AK Informatica non si è limitata ad abbassare i prezzi delle schede video, ma ha presentato anche due nuove configurazioni AK RIG in pronta consegna, proponendole subito a 100 euro in meno rispetto al loro prezzo originale, che prendono il nome di Pirotto IV e Pirito III. Come avviene con qualsiasi configurazione AK RIG, entrambe sono assemblate da professionisti del settore ed entrambe composte da schede video Nvidia. La prima integra una MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X OC 8G, mentre nella seconda vi è una MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X OC 12G, indicata per il rendering e per chi vuole accedere a tecnologie come il Ray Tracing e intelligenza artificiale, sia in giochi che nelle applicazioni di grafica avanzata.

Pirotto IV e Pirito III sono quindi configurazioni di fascia medio-alta, anche perché le schede video Nvidia vengono abbinate a un ottimo Intel Core i5 13400, tra le CPU di ultima generazione preferite dagli appassionati di gaming. Oltre a risparmiare 100 euro, riceverete in omaggio un’esclusiva tastiera gaming meccanica Cooler Master CK351 RGB Brown Switch USB Layout IT del valore di 59 euro. Insomma, se vi serve tanta potenza di calcolo e cercate una fluidità e una qualità visiva superiore durante le vostre sessioni di gioco, le offerte di questa GeForce Week non sono da sottovalutare, anche perché interessano sia chi vuole fare un semplice upgrade del proprio sistema, sia chi intente acquistare un nuovo PC.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

