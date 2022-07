Avete aspettato l’Amazon Prime Day per acquistare una nuova scheda video e completare la vostra nuova configurare o aggiornare il vostro PC da gaming, nella speranza di trovare qualche offerta interessante e non rimanere delusi? Per vostra fortuna, quest’anno Amazon si è data da fare e propone in sconto diverse soluzioni, dalle più economiche adatte a PC di fascia media, ai modelli top di gamma, decisamente più costosi ma anche molto più performanti. Purtroppo non è stato scontato alcun modello AMD Radeon, ma siamo certi che tra le soluzioni Nvidia che vi andremo a proporre troverete sicuramente quello che fa per voi.

Abbiamo analizzato i vari modelli disponibili per selezionare quelle che sono, a nostro avviso, le migliori offerte degne di nota. Compatibilmente con gli sconti disponibili in occasione di questo Prime Day, abbiamo scelto diverse schede video in modo da coprire diverse fasce d’utenza, dall’utente che si approccia al mondo del gaming a quello più esigente, passando per la fascia media e medio-alta con alcuni modelli di RTX 3060, RTX 3060 Ti e RTX 3070 Ti.

Prima di passare alle schede video in offerta, cerchiamo di rinfrescarci la memoria su caratteristiche e potenza dei diversi modelli, così da capire meglio a chi sono diretti. La RTX 2060, qui disponibile nella versione con 6GB di memoria video, è la meno potente delle schede proposte, ma risulta ancora una buona soluzione per giocare in Full HD e per provare l’esperienza in ray tracing. Nei giochi che supportano il DLSS la scheda riesce ancora oggi a farsi valere, grazie ai notevoli miglioramenti al framerate garantiti dal Deep Learning Super Sampling. La RTX 3060 e la RTX 3060 Ti sono due tra le opzioni più interessanti, che puntano alla fascia media del mercato e sono entrambe disponibili al prezzo più basso di sempre. La prima è leggermente meno potente della seconda, ma grazie ai 12GB di memoria video GDDR6 (contro gli 8GB della RTX 3060 Ti), rimane comunque un’ottima soluzione anche per i giochi futuri. RTX 3060 e RTX 3060 Ti sono pensate principalmente per il Full HD, ma permettono anche di avvicinarsi al gaming in Quad HD, raggiungendo ottimi framerate nei giochi meno impegnativi da gestire.

Muovendoci verso la fascia alta, la RTX 3070 Ti è un’ottima soluzione per chi vuole giocare in Full HD e Quad HD ad alto refresh rate, magari abbinandola a un monitor adeguato come il BenQ MOBIUZ EX3410R, anch’esso oggi in offerta a un prezzo davvero interessante. La scheda, dotata di 8GB di VRAM GDDR6, ha tutte le carte in regola per garantire una buona esperienza anche in 4K, ma per questa risoluzione consigliamo la RTX 3080 o, ancora meglio, la RTX 3080 Ti, entrambe con diversi modelli in offerta durante questo Prime Day 2022. La RTX 3080 è disponibile in due varianti, una (la prima presentata) con 10GB di memoria video, l’altra con 12GB di VRAM e specifiche leggermente superiori. A conti fatti, la RTX 3080 da 12GB è leggermente più veloce del modello 10GB nel gaming, tuttavia entrambe sono più che adatte per giocare a tutte le risoluzioni e a framerate elevato. Infine, la RTX 3080 Ti è pensata per build top di gamma dedicate principalmente al gaming, campo in cui non serve la grande quantità di VRAM messa a disposizione dalla RTX 3090: la RTX 3080 Ti infatti garantisce praticamente le stesse prestazioni del modello superiore, ma mette a disposizione 12GB di memoria video GDDR6X, una quantità più che adeguata per gestire anche i giochi più pesanti in 4K e con ray tracing attivo.

Le migliori schede video in offerta al Prime Day 2022

