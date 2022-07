L’Amazon Prime Day ci sta riservando parecchie offerte interessanti, anche su prodotti hardware: se gli sconti sulle schede video RTX 3080/Ti o RTX 3090 vi hanno convinto a comprare una GPU di nuova generazione, ora non potete farvi sfuggire un’offerta bomba su un monitor gaming di tutto rispetto, che in occasione di questo Prime Day è disponibile a un prezzo che può essere davvero considerato assurdo.

Parliamo del BenQ MOBIUZ EX3410R, modello recentissimo disponibile da pochi mesi, disponibile al prezzo di soli 499 euro: uno sconto quasi del 40%, decisamente importante se si considera il fatto che il monitor è disponibile sul mercato da pochissimi mesi.

Il BenQ MOBIUZ EX3410R è un monitor ampio, con una diagonale di 34″, curvatura 1000R e formato ultrawide 21:9, perfetto sia per migliorare l’immersività in gioco che per affiancare più finestre e velocizzare il lavoro. La risoluzione Quad HD 3440 x 1440 pixel garantisce immagini nitide e ben definite, inoltre si abbina perfettamente alla frequenza d’aggiornamento di 144Hz e rende il BenQ MOBIUZ EX3410R il monitor ideale da abbinare a una scheda video di ultima generazione, capace di sfruttare al meglio le caratteristiche elevate. Il tempo di risposta di 1ms è la ciliegina sulla torta che rende il monitor una soluzione davvero fantastica per il gaming.

Non manca il supporto a FreeSync Premium Pro, che permette di sincronizzare il refresh rate dello schermo agli FPS prodotti dalla scheda video, eliminando fastidiosi artefatti grafici come il tearing. Presente anche l’HDR con certificazione DisplayHDR 400, per una visione superiore dei colori e per godere al meglio sia dei film che dei vostri giochi preferiti.

Non manca un’ampia connettività, composta da due porte HDMI 2.0, una DisplayPort 1.4 e due USB 3.0 tipo A. C’è anche un jack da 3,5mm a cui collegare le cuffie, nel caso in cui non vogliate usare il sistema audio integrato sviluppato da treVolo, che assicura una resa sonora superiore a quella che tipicamente si ha con gli speaker integrati nei monitor. La base d’appoggio ha un design accattivante, che riprende il retro dello schermo, e consente di regolare il BenQ MOBIUZ EX3410R su un’altezza di 100mm, girarlo a destra e sinistra e inclinarlo verso l’alto o verso il basso, così da poterlo regolare al meglio per le proprie esigenze e goderne con il massimo comfort.

Se passate molte ore davanti al PC, che sia per svago o per lavoro, e avete timore di affaticare troppo gli occhi, non temete: la tecnologia Eye-Care integrata nel monitor riduce la luce blu e vi permette di usarlo anche per periodi prolungati, senza il minimo problema. Ultima chicca, in confezione è presente anche un telecomando che permette di modificare la sorgente e navigare all’interno del menu OSD in tutta semplicità e comodità.

Avrete intuito anche voi che è difficile farsi scappare un prodotto come questo, specialmente se lo si può avere a un prezzo folle come quello a cui lo propone Amazon durante questo Prime Day. Sappiate che non sappiamo quanti pezzi siano disponibili e, vista l’offerta, è molto probabile che il BenQ MOBIUZ EX3410R vada a ruba: se volete acquistarlo, fate in fretta!

Se siete alla ricerca di altre offerte succose, non solo durante l'Amazon Prime Day, vi suggeriamo anche di dare un'occhiata nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

