Sconti su tutti i PC LG! Usa questo coupon sul tuo modello preferito

La promozione che vi segnaliamo oggi è davvero unica! LG offre sconti su tutti i suoi modelli di computer portatili, una rarità nel mondo delle offerte tecnologiche. Mentre infatti molte iniziative scontano solo uno o pochi prodotti di una certa gamma, questa volta LG ha deciso di includere l'intero catalogo, rendendo l'offerta disponibile direttamente sullo store ufficiale.

Per usufruire dello sconto, basta applicare il coupon "PC10" al momento dell'acquisto per ottenere un 10% di riduzione. Inoltre, i nuovi membri possono combinare questo sconto con un ulteriore 5% riservato a loro. Sebbene il 10%-15% possa sembrare modesto, è importante considerare che si applica a tutti i modelli, inclusi quelli che magari avete sempre desiderato e che, per un motivo o un altro, non sono mai andati in sconto. Avete tempo fino al 31 agosto per utilizzare il coupon e acquistare il vostro nuovo notebook LG a un prezzo vantaggioso.

NB: ricordatevi di inserire il coupon "PC10" nell'apposita sezione per ottenere lo sconto a carrello.

Offerte sui PC LG, perché approfittarne?

Non è necessario per forza puntare sui notebook LG più costosi (che sono però certamente i più allettanti dal punto di vista sia estetico che prestazionale). Potete considerare anche modelli che costano meno di 1000€, come l'LG gram 16ZB90R, che si distingue comunque per alcune sue caratteristiche che oggi è difficile da trovare persino su notebook realizzati da aziende che di PC se ne occupano molto prima di LG. In questo caso, parliamo di un 16" che, pensate, pesa soltanto 1.19 kg.

Questa promozione rappresenta quindi un'opportunità unica per acquistare notebook LG a prezzi scontati, con la garanzia di qualità e performance che contraddistingue il marchio che, nonostante sia arrivato molto dopo le altre aziende nel settore dei computer portatili, ha saputo conquistarsi una solida reputazione grazie a prodotti innovativi e affidabili.

