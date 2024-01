Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-130€)

Lasciatevi conquistare dal Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7, il desktop perfetto sia per la casa che per l'ufficio. Equipaggiato con processore Intel Core i3-12100, SSD da 512GB e RAM da 8GB, vi assicurerà prestazioni veloci e una connettività stabile grazie al Wi-Fi 6. Disponibile ora su Amazon al minimo storico di 399€ invece di 529,00€, è un'offerta davvero difficile da lasciarsi scappare, soprattutto se siete alla ricerca di un nuovo computer compatto da usare per gestire la posta elettronica e i vostri documenti.

Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 è il compagno tecnologico ideale per chi cerca un desktop compatto, ma adatto a svolgere le attività tipiche di un PC casalingo, o da ufficio. Dotato di Processore Intel Core di 12esima generazione, è sempre veloce e silenzioso, consuma poco ed è in grado di accompagnarvi in tutte le attività quotidiane. L'SSD assicura un sistema sempre scattante e reattivo e gli 8GB di RAM sono abbastanza per navigare e usare la suite Office, ma se ve ne servono di più, potrete espandere la memoria in un secondo momento grazie al supporto a un massimo di 32GB di RAM.

Se vi cattura l'idea di serate di intrattenimento con streaming fluido o avete bisogno di una connessione internet stabile per i vostri meeting, il Wi-Fi 6 integrato soddisferà le vostre esigenze. Tastiera e mouse sono inclusi, quindi non dovrete nemmeno spendere ulteriori soldi per acquistare delle periferiche: avrete solo bisogno di un monitor, a meno che non abbiate in programma di collegare il PC alla TV.

Il Lenovo IdeaCentre 3 Gen 7 è la scelta ideale per chi cerca un computer dalle dimensioni ridotte, che si può tenere facilmente anche sulla scrivania, con cui usare software da ufficio, navigare in rete e studiare. L'offerta di Amazon vi permette di portarlo a casa al prezzo più basso di sempre di 399€, uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino di 529€.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!