SUPER sconto su questo utilissimo hub USB-C 7-in-1! (-15%)

Il vostro notebook è dotato di poche porte e non riuscite a collegare tutte le vostre periferiche, come mouse, hard disk e webcam, contemporaneamente? La soluzione perfetta per voi è l'hub USB C 7-in-1 di marca Baseus, il quale vi catturerà con la sua eccezionale connettività e prestazioni di livello superiore. La bella notizia? Grazie a un coupon del 15% offerto da Amazon potrete pagarlo solamente 14,99€ invece di 19,99€!

Hub USB-C 7-in-1, chi dovrebbe acquistarlo?

L'hub USB-C 7-in-1 prodotto da Baseus è il compagno perfetto per chi necessita di un'espansione efficiente delle proprie postazioni informatiche, essendo dotato di una porta di ingresso Power Delivery USB-C da 100W, una porta HDMI 4K, 3 porte dati USB 3.0 e slot per schede SD/TF. L'hub è, inoltre, un alleato insostituibile per i professionisti in movimento, giacché la tecnologia Power Delivery fino a 100W ricarica i dispositivi con rapidità, permettendo a consulenti, uomini d'affari e viaggiatori digitali di restare sempre operativi.

Ma non è tutto: la compatibilità con diversi dispositivi USB-C e sistemi operativi come Windows, MacOS e Linux, lo rende versatile e decisivo in ogni situazione lavorativa, permettendovi di portarlo con voi anche in ufficio. La porta HDMI 4K@60Hz vi consentirà, infatti, di trasmettere ad alta definizione, mentre le tre porte dati USB 3.0 offrono un trasferimento dati super veloce fino a 5 Gbps.

Insomma, con il suo design compatto e multifunzionale, l'hub USB-C Baseus è l'accessorio che non può mancare nella dotazione tecnologica di professionisti e appassionati di tecnologia. Offerto a un prezzo competitivo di appena 14,99€, vi permetterà di ottimizzare l'utilizzo dei vostri dispositivi e migliorare l'efficienza del lavoro. Semplice da usare e altamente efficiente, vi consigliamo l'acquisto per elevare la vostra produttività con un solo, semplice gesto!

N.B.: Vi ricordiamo di spuntare la casella "applica coupon 15%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

