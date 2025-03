SCONTO SHOCK su questa scheda madre ASUS: prestazioni top a un prezzo mini!

Se state cercando una scheda madre gaming affidabile, performante e pronta a supportare le CPU AMD di ultima generazione, non lasciatevi sfuggire questa offerta Amazon. ASUS TUF Gaming B550-PLUS WiFi II è ora disponibile a soli 134,64€, con un sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato di 209€. Una promozione davvero interessante per chi vuole aggiornare la propria build senza compromettere qualità e funzionalità.

ASUS TUF Gaming B550-PLUS WiFi II, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa scheda madre ATX con socket AM4 è compatibile con i processori AMD Ryzen delle serie 5000, 5000G, 4000G e 3000, garantendo la massima flessibilità nella scelta della CPU. Grazie al supporto di fino a 128GB di RAM DDR4, distribuiti su quattro slot, e alla tecnologia ASUS OptiMem II, potrete contare su prestazioni di memoria elevate e stabili, ideali per il gaming e il multitasking più intensivo.

La robustezza del sistema è garantita da un'architettura di alimentazione a 8+2 fasi, con componenti di qualità come i connettori ProCool, bobine in lega e condensatori resistenti, pensati per offrire un'erogazione stabile anche sotto carico. Sul fronte connettività, la LAN Realtek 2.5Gbps e il WiFi 6 (802.11ax) assicurano una connessione di rete veloce e affidabile, riducendo al minimo i problemi di latenza durante le sessioni di gioco online.

ASUS TUF Gaming B550-PLUS WiFi II supporta PCIe 4.0, due slot M.2, 6 porte SATA 6Gb/s, USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C, oltre alle uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort, offrendo una piattaforma estremamente versatile. Non manca l'integrazione con Aura Sync RGB, per una personalizzazione completa dell'illuminazione del vostro sistema.

A questo prezzo e con queste caratteristiche, ASUS TUF Gaming B550-PLUS WiFi II si presenta come una delle migliori soluzioni per i gamer che desiderano costruire o aggiornare un PC ad alte prestazioni. Approfittatene ora, prima che l'offerta finisca. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori schede madri gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon