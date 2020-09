Scopri i nuovi alimentatori pratici e compatti by MANHATTAN

Manhattan grazie alla ricerca continua di risposte tecnologicamente funzionali e innovative, propone la nuova gamma di alimentatori con soluzioni USB-C e USB-A per caricare notebook, tablet e altri device.

Il modello IPW-PD45W-BK/IPW-PD45W-WH è dotato di doppia porta USB, di tipo USB-C e USB-A, in grado di ricaricare due dispositivi contemporaneamente con la quantità di potenza ideale. Alimenta notebook, laptop, Ultrabook, tablet e molte altre periferiche USB-C ad alta velocità tramite la tecnologia Power Delivery fino a 45W, mentre la “classica” porta USB-A fornisce fino a 5V/2.4 Amp. Dal design compatto ed essenziale per offrire la massima praticità in qualsiasi situazione, è munito di protezioni da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento. Della stessa linea, solo leggermente più grandi e potenti, i caricatori IPW-PD60WBK/IPW-PD60W-WH, in grado di assicurare fino a 60W.

Simile al modello precedente, l’alimentatore IPW-PD60W-CBK/IPW-PD60W-CWH presenta una porta USB-A, per una carica rapida di dispositivi portatili, ma si differenzia per il cavo di ricarica USB-C, in grado di supportare l’alimentazione Power Delivery con potenza massima fino a 60W.

Per chi è alla ricerca di una soluzione ultra compatta, Manhattan propone IPW-USBC-18WB/ IPW-USBC18WW. Questo caricatore da muro con una sola uscita USB di tipo C è in grado di erogare fino a 18W di potenza, adatto per alimentare una console di gioco portatile, un tablet o altri dispositivi compatibili. Realizzato con protezione di sicurezza per il sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento.

Per coloro che hanno necessità di ricaricare contemporaneamente due dispositivi ma allo stesso tempo non voglio rinunciare ad un design compatto, il modello IPW-USB-AC-BK/ IPW-USB-AC-WH è la scelta ideale. Leggermente più grande rispetto al precedente, presenta una porta USB-C in grado di erogare fino a 18W mentre quella USB-A arriva a 5V/2.4 Amp, per un’uscita complessiva di 27W quando entrambe vengono utilizzate.

Disponibili sia nella versione nera che nella versione bianca, gli alimentatori di Manhattan sono pratici da portare sempre con se, leggeri, sicuri e funzionali, grazie alla tecnologia Power Delivery.