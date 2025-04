Se ami vincere online, non puoi perderti queste cuffie gaming a MENO DI META' PREZZO!

Se siete alla ricerca di cuffie gaming wireless di alto livello, oggi avete la possibilità di portare a casa le Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED al prezzo imperdibile di 99,90€. Stiamo parlando di un risparmio eccezionale del 58% rispetto al prezzo consigliato di 239,99€: un’occasione unica per arricchire la vostra postazione con un prodotto professionale a un costo mai visto prima.

Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarle?

Le Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED rappresentano il top della categoria grazie a caratteristiche che sapranno conquistare anche i gamer più esigenti. La tecnologia wireless LIGHTSPEED, esclusiva di Logitech, assicura una connessione senza fili stabile e immediata, con una latenza bassissima e un raggio d’azione fino a 13 metri. Potrete giocare liberamente senza preoccuparvi di cavi o ritardi nella trasmissione audio, con una batteria capace di durare oltre 20 ore con una sola carica.

Uno degli elementi distintivi di queste cuffie è senza dubbio il microfono professionale staccabile con tecnologia Blue VO!CE, che consente una comunicazione vocale cristallina. Grazie al compressore integrato, al limiter e all'isolamento passivo dai rumori, potrete coordinare al meglio il vostro team durante le sessioni competitive.

L’esperienza audio è ulteriormente impreziosita dai potenti driver PRO-G da 50 mm, capaci di offrire una resa sonora estremamente precisa e una risposta dei bassi ottimizzata. Abbinati al canale audio Surround virtuale DTS Headphone:X 2.0, otterrete una consapevolezza perfetta della posizione e della distanza degli avversari, per un vantaggio strategico decisivo in ogni situazione di gioco.

Comfort e durata non sono da meno: la robusta forcella in alluminio e la fascia in acciaio conferiscono resistenza a lungo termine, mentre le imbottiture in memory foam rivestite in similpelle o morbido velour assicurano il massimo comfort anche dopo lunghe ore di utilizzo.

Con una compatibilità estesa a PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch (in modalità dock con audio stereo wireless), le Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED sono il compagno ideale per ogni vostra piattaforma di gioco.

Non lasciatevi sfuggire quest'offerta straordinaria: su Amazon le trovate oggi a soli 99,90€, per risparmiare oltre la metà sul prezzo originale. Un’occasione rara per aggiungere al vostro setup un prodotto premium firmato Logitech. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori cuffie gaming wireless per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon