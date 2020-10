Selpic Star A, l’economica stampante 3D open source arriva su Kickstarter

La nuovissima stampante 3D Selpic Star A, completamente open source e modificabile sia nell’hardware che nel software, sarà presto disponibile tramite una campagna Kickstarter di raccolta fondi ad un prezzo davvero incredibile!

Star A punta ad offrire un rapporto qualità prezzo altissimo e allo stesso tempo garantisce agli utenti una versatilità incredibile grazie alla condivisione con licenza open source sia dell’hardware che del software del prodotto.

Selpic Star A è molto compatta con dimensioni di solo 25,9 x 23,8 x 24,8 cm ed un peso inferiore ai 2kg, può essere spostata in ogni angolo della casa e trasportata velocemente. L’assemblaggio della stampante è semplice ed adatto anche agli utenti inesperti, dopo solo 4 step potrete già iniziare ad utilizzare il dispositivo per la realizzazione delle vostre stampe 3D. Quattro pulsanti aiutano ad un facile reset, a iniziare la stampa e permettono l’alimentazione o rilascio dei filamenti.

La precisione della testina raggiunge i 100μm sia sull’asse X che sull’asse Y mentre si abbassa a 50μm sull’asse Z. La risoluzione di stampa è di ±0,1mm e può stampare strati sottili fino a 0,2-0,1mm. Grazie ai motori adattivi a bassa rumorosità, Star A non supera mai i 60dB di rumore: perfetta per lunghe stampe che possono continuare anche durante la notte. Nonostante ciò è possibile anche mettere in pausa la stampa 3D che può essere ripresa in un secondo momento, anche in caso vada via la corrente o finisca improvvisamente il filamento.

Grazie alla sua natura open source, la stampante 3D di Selpic può essere completamente personalizzata per le proprie esigenze. Inoltre l’azienda mette a disposizione degli add-on quali un display touchscreen da 2,4″ a colori o una testina laser per la serigrafia di pelle, cartone, legno, ecc…

Selpic Star A sarà disponibile molto presto su Kickstarter al prezzo di soli 99 dollari per i primi 100 backer che vorranno investire nel progetto. Dopo di che il prezzo di vendita della stampante passerà a 199 dollari per tutti. Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito ufficiale di Selpic.