In un periodo dell’anno in cui ogni marchio sembra voler attirare la vostra attenzione a colpi di banner lampeggianti e offerte roboanti, ExpressVPN sceglie una strategia diversa. Mentre il Black Friday invade il web con promozioni urlate da ogni angolo, il noto provider di rete privata virtuale decide di muoversi in silenzio, puntando sulla sostanza più che sul clamore. È un approccio controcorrente che invita a soffermarvi sulla qualità del servizio, piuttosto che sulla frenesia delle promozioni stagionali.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su ExpressVPN

ExpressVPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

ExpressVPN, infatti, mette in campo un’offerta particolarmente competitiva senza ricorrere a slogan aggressivi: uno sconto fino al 73% accompagnato da 4 mesi extra inclusi nel piano biennale. Si tratta di un taglio di prezzo significativo che consente di assicurarsi uno dei servizi VPN più affidabili al mondo a condizioni molto vantaggiose. Invece di rincorrere il rumore delle campagne Black Friday, l’azienda preferisce potenziare il valore della propria proposta.

Questa scelta appare coerente con l’identità del brand, da sempre orientato alla discrezione, alla sicurezza e alla protezione della privacy dei propri utenti. È come se ExpressVPN volesse dirvi che non serve gridare per offrire un prodotto efficace e completo. La promozione rispecchia proprio questa filosofia: un incentivo concreto, pensato per chi cerca un servizio stabile, veloce e attento alla riservatezza, senza la necessità di un contorno eccessivamente pubblicitario.

Per voi, utenti alla ricerca di una VPN solida per navigare in modo sicuro, accedere a contenuti globali e proteggere i vostri dati, questa potrebbe essere l’occasione ideale. L’offerta del 73% di sconto con 4 mesi extra rappresenta un’opportunità che unisce convenienza e qualità, mantenendo però quel tono discreto che caratterizza da sempre ExpressVPN. In mezzo al rumore del Black Friday, scegliere ciò che parla sottovoce potrebbe rivelarsi la decisione più sensata.

Vedi offerte su ExpressVPN