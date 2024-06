Setup per gaming e streaming: i componenti di cui non puoi fare a meno

Gli appassionati di gaming e streaming sanno bene che per essere realmente competitivi bisogna puntare molto sulle specifiche hardware del proprio computer. Diventa poi assolutamente fondamentale poter contare su un setup in grado di spingere al massimo le prestazioni delle componenti hardware, in modo tale da poter competere con chiunque e fare streaming al massimo della qualità. Il miglior “palcoscenico” nel gaming è senza ombra di dubbio Twitch, nonostante i recenti avvenimenti; la comprensione del funzionamento di questa piattaforma streaming è dunque cruciale per entrare a far parte di questo affascinante mondo.

Panoramica generale degli accessori indispensabili

Chi desidera fare gaming e diventare un campione dello streaming, deve fare in modo di dotarsi di tutti gli accessori fondamentali per riuscire in entrambi gli obiettivi. Andando oltre il computer e i vari hardware ad esso correlati, ci sono una serie di extra fondamentali per chi decide di trasmettere le proprie dirette. Si fa riferimento al microfono e alla webcam professionale, ad esempio, indispensabili per ottenere un audio nitido della propria voce e trasmettere un video di qualità ottimale. Alla “lista della spesa” andranno aggiunti anche il supporto per il microfono e il green screen: quest’ultimo serve infatti per sostituire lo sfondo della stanza con uno a piacimento, sia durante le dirette live, sia quando si andrà a editare il video per mettere online la registrazione. Altro accessorio che non deve assolutamente mancare è il set di luci professionali, indispensabile per trasmettere una diretta senza problemi di luminosità. Si chiude infine con le schede di game capture che – come spiega il loro stesso nome – servono per registrare il flusso audio/video da console.

Questi accessori, insieme agli altri che verranno citati nel prossimo paragrafo, se messi insieme possono raggiungere dei costi complessivi molto elevati, non sempre accessibili a chiunque. Per ridurre la spesa totale è possibile optare per degli accessori di seconda mano, a patto però che siano in ottime condizioni e non vadano quindi a compromettere la qualità del risultato finale. In alternativa, e in particolar modo se si è intenzionati a fare di questo appassionante passatempo una vera e propria professione, è possibile anche prendere in considerazione l’idea di usufruire di un prestito ad hoc, sfruttando ad esempio i prestiti online di Younited Credit, utili per avere la liquidità necessaria per l’acquisto di tutto l’occorrente per il gaming e lo streaming. Si tratta infatti di un investimento che potrebbe aiutare a rendere l’esperienza più professionale sin da principio, consigliabile per chi aspira a una carriera da pro.

Le migliori componenti per pc da gaming e streaming

Si parte brevemente dalla CPU, e qui è meglio scegliere un prodotto della linea Intel, come l’i7 o l’i9, o in alternativa un processore di ultima generazione della AMD. Per quel che riguarda la scheda video, si consiglia di optare per un grande classico nel settore del gaming, come la Nvidia GeForce, che viene considerata da molti come il top del settore. Se si passa alla memoria RAM, il suggerimento è di evitare di scendere al di sotto degli 8 GB, mentre per la memoria di archiviazione è meglio preferire l’SSD al classico hard disk. E il monitor? Il 4K ormai è la regola, con un intervallo di aggiornamento minimo di 75 Hz.