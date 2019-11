Sharkoon TG6 RGB, un case che non passa certo inosservato

Illuminazione RGB, spazio per configurazioni anche potenti e prezzo contenuto per il nuovo Sharkoon TG6 RGB.

Sharkoon ha presentato TG6 RGB, un nuovo case mid-tower con illuminazione RGB e pannelli in vetro temperato. Si tratta come di consueto di un prodotto piuttosto accessibile, dato il prezzo di 84,90 euro, ma che promette buone prestazioni sotto il profilo del flusso d’aria e un grande impatto scenico grazia alla struttura e all’illuminazione.

Lo spazio interno è sufficiente per collocare tutto l’hardware di cui si ha bisogno: sono supportate schede video lunghe fino a 40 cm, alimentatori fino a 20,5 cm e radiatori fino a 360 mm oltre che dissipatori ad aria alti fino a 16,7 cm. È possibile inoltre installare fino a quattro unità per l’archiviazione da 2,5 pollici o tre da 3,5 pollici.

Per il flusso d’aria l’azienda ha optato per quattro ventole da 120 mm, vera novità di questo case (tre sul pannello anteriore e una posteriore). Grazie al telaio modulare infatti, le viti sulle ventole sono nascoste, e spiccano i due strati di LED RGB pensati da Sharkoon, di cui uno circolare che circonda la ventola vera e propria, l’altro quadrato con angoli smussati che avvolge la struttura nella quale la ventola è alloggiata. Si tratta ovviamente di LED RGB addressable che potranno essere personalizzati.

Le quattro ventole possono essere collegate direttamente alla scheda madre, grazie al controller RGB integrato che permette di installare altri quattro componenti RGB aggiuntivi, e l’illuminazione è sincronizzabile con i programmi dei maggiori produttori di motherboard. Tuttavia in assenza di un connettore dedicato sulla scheda madre per la gestione dell’illuminazione, Sharkoon ha collocato un tasto direttamente sul case che permette di gestire un numero considerevole di effetti e colori grazie anche al software proprietario.

L’installazione del radiatore è stata semplificata con un supporto completamente smontabile che permette di installare radiatori fino a 360 mm nella parte frontale. Inoltre sono presenti ben tre filtri antipolvere (uno frontale, uno superiore ed uno anteriore) rimovibili e lavabili grazie all’attacco magnetico.

Ovviamente tanta bellezza (e luminosità) non poteva rimanere nascosta, ed è per questo che Sharkoon ha applicato ben due pannelli in vetro temperato, uno frontale e l’altro laterale, che insieme al tunnel per l’alimentatore e alla camera per il cable management offrono una perfetta visuale sull’hardware interno che si presenta in maniera pulita e ordinata.