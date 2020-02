SilverStone Argon AR12 RGB, dissipatore per CPU fino a 125W

Negli ultimi anni, il mercato dei dissipatori a liquido AIO ha preso sempre più piede: questi impianti sono infatti tanto facili da montare quanto i dissipatori ad aria e, spesso, più efficienti. Nonostante ciò, i più tradizionali e meno complessi (ma anche più economici) dissipatori ad aria sono ancora apprezzati, e ovviamente le aziende continuano a sfornarne di nuovi.

Oggi parliamo dell’ultimo arrivato di casa Silverstone, l’Argon AR12. Con supporto ai socket LGA 1151, AM4 e LGA 2066, questo dissipatore ad aria nasce come una versione migliorata dell’AR12. È progettato per sostenere carichi termici fino a 125W.

Al tower vero e proprio, alto 154 mm, è abbinata una sola ventola (ovviamente RGB) da 120 mm, e possiede 4 heatpipes spesse 6 mm. La velocità va da 700 a 2200 rpm, mentre per quanto riguarda il rumore siamo tra i 9 e i 29 dBA. La ventola presenta 2 connettori, uno a 4 pin PWM per il funzionamento vero e proprio e un altro, sempre a 4 pin, per l’illuminazione RGB.

Il nuovo SilverStone Argon AR12 RGB è ottimizzato per la silenziosità e per un flusso d’aria ottimale, grazie a delle pale progettate appositamente che consentono di concentrare meglio il flusso d’aria. Non mancano ovviamente dei pad in gomma per ridurre ulteriormente le vibrazioni.

SilverStone non ha rilasciato informazioni in merito a disponibilità e prezzi del nuovo Argon AR12 RGB, ma non mancheremo di informarvi quando ci saranno novità.