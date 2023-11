Singles' Day Acer: -50% + extra sconto del 5%, ecco come

Mentre il Black Friday è in corso sullo store Acer, a cui abbiamo dedicato già un primo articolo, l'avvicinarsi dell'11 novembre, celebrato come Single Day, ha spinto il produttore a introdurre nuovi sconti su notebook e monitor, affiancando così l'offerta del Black Friday.

Questi sconti aggiuntivi saranno validi fino al 14 novembre e consistono in un risparmio extra del 5% su una selezione di prodotti forse non contemplati nella promozione principale del Black Friday. Tale sconto supplementare si applicherà al carrello utilizzando il coupon "SINGLES", e si sommerà ai tagli di prezzo fino a 1.000,00€ già presenti.

Singles' Day Acer, chi dovrebbe approfittarne?

Con la prospettiva di applicare un coupon per ottenere uno sconto ancora più vantaggioso, questa iniziativa risulta interessante per coloro che non hanno ancora usufruito delle offerte Acer legate al Black Friday. Infatti, avrete ora la possibilità di concludere un potenziale acquisto di notebook o monitor a un prezzo ancora più conveniente rispetto a quanto annunciato nei giorni precedenti. La maggior parte dei monitor e portatili selezionati sono di livello avanzato, per questo la promozione è rivolta soprattutto a chi cerca, nel caso dei monitor, modelli ad alta risoluzione e con specifiche da gaming.

Nel caso dei notebook, invece, l'utenza a cui è rivolta questa promozione non cambia, con numerosi modelli che, salvo qualche eccezione, superano la soglia dei 1.000,00€. Si parla dunque di portatili ad alte prestazioni o con specifiche che soddisferanno anche chi è alla ricerca di un notebook con uno schermo OLED. Un esempio degno di nota è l'Acer Swift Go 16 OLED, che potrebbe incontrare le vostre esigenze, specialmente una volta che scoprirete il prezzo finale dopo averlo aggiunto al carrello e applicato il coupon. Su questo modello, Acer propone infatti uno sconto di 300,00€, al quale si aggiunge il 5% extra garantito dal coupon. Alla fine, avrete la possibilità di acquistare questo notebook a meno di 800,00€.

Per coloro che sono interessati a prodotti di rilievo che richiedono una spesa consistente anche dopo gli sconti, è utile sapere che lo store Acer offre la possibilità di pagare a rate a tasso zero. Questa opzione è resa possibile grazie alla collaborazione con due importanti colossi del settore, PayPal e Klarna.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Acer dedicata all'iniziativa, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

