Questa tastiera wireless Logitech è comodissima e costa poco! (-36%)

La Logitech Pebble Keys 2 K380s è una tastiera wireless dal design sottile e compatto ideale per la scrittura e perfetta per essere collegata a più dispositivi tramite la comodissima connettività Bluetooth di cui dispone. Questo modello è pensato per semplificare il vostro flusso permettendovi di connettervi a un massimo di 3 dispositivi ed è compatibile con i sistemi operativi più diffusi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 36% potete acquistarla per 37,99€ anziché 58,99€.

Tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s, chi dovrebbe acquistarla?

La Logitech Pebble Keys 2 K380s è l'ideale per chi è costantemente in movimento e cerca uno strumento pratico e facilmente trasportabile. Il suo principale punto di forza è la capacità di connettersi tramite Bluetooth a tre dispositivi diversi, rendendo estremamente agevole alternare l'uso tra di essi grazie ai tasti Easy-Switch. Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per professionisti, studenti e chiunque debba utilizzare contemporaneamente laptop, tablet e smartphone operanti su sistemi diversi come Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS.

Oltre a essere pratica, la tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s si distingue per il suo design ergonomico e per l'attenzione alla sostenibilità ambientale. Gli utenti attenti sia alla qualità della digitazione sia all'impatto ecologico apprezzeranno i tasti ergonomici e l'uso di almeno il 49% di plastica riciclata nella sua costruzione. La durata prolungata della batteria, che può arrivare fino a tre anni, e una modalità di risparmio energetico assicurano un utilizzo prolungato senza necessità di ricariche frequenti. Questa tastiera è quindi ideale per chi desidera un'esperienza di digitazione silenziosa, confortevole e rispettosa dell'ambiente, perfetta per gestire efficacemente vari dispositivi.

La tastiera Logitech Pebble Keys 2 K380s è comoda, compatta ed estremamente versatile grazie alla sua connettività che si estende a 3 dispositivi e la sua compatibilità con i principali sistemi operativi. Grazie a uno sconto Amazon del 36%, oggi potete acquistarla per soli 37,99€ anziché 58,99€ e portarvi a casa una tastiera bella e pratica con la garanzia di qualità offerta dal marchio Logitech.

