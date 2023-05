Il mercato dei notebook da gaming è in continua espansione e il motivo è presto detto: non solo consentono di spendere meno rispetto a un PC Desktop, ma anche di portarli con sé ovunque. Ebbene, se siete alla ricerca di un modello potente e al contempo volete risparmiare non possiamo che consigliarvi il fantastico MSI Katana GF66 con RTX 3060, oggi scontato di ben 800,00€ sul sito di Mediaworld!

Potrete, infatti, spendere solamente 1.099€ invece di 1.899,99€, ma non è tutto. Mediaworld vi darà anche la possibilità di optare per il finanziamento a tasso zero, pagando il portatile in 20 comode rate da soli 54,95€. Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima e, dunque, vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile, giacché le scorte potrebbero esaurire in fretta.

Il punto di forza del MSI Katana GF66 è l’unione del processore Intel Core i7 di 12esima generazione e della scheda video GeForce RTX 3060, grazie ai quali godrete di prestazioni elevate in qualsiasi momento. Riuscirete, infatti, a godere di qualsiasi titolo con risoluzioni al massimo, sfruttando tecnologie come il ray tracing e NVIDIA DLSS per ottenere gameplay ancor più fluidi e realistici.

Inoltre, il notebook utilizza il Dynamic Boost 2.0 che, basandosi sull’intelligenza artificiale, distribuisce automaticamente la potenza necessaria tra GPU e CPU, aumentandone così le prestazioni. Giocherete, dunque, con performance sempre ottimizzate al massimo, il tutto senza notare alcun riscaldamento per merito di un sistema di raffreddamento rivoluzionario.

Potrete ammirare i vostri titoli preferiti su un display da gaming IPS da ben 144Hz, il quale trasmetterà immagini nitide e vivaci e vi farà immergere completamente nel gameplay per merito di una cornice estremamente sottile. Infine, l’MSI Center vi permetterà di controllare e personalizzare il laptop come preferite, così da renderlo unico e perfetto per le vostre esigenze.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al notebook. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili su Amazon potrebbero terminare a breve!

