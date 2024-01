Spunta il Core i5-14490F "Black Edition", 10 core fino a 5,1GHz in 65W

Intel si sta preparando per un'importante aggiunta alla sua linea Raptor Lake Refresh di 14a generazione con l'introduzione del Core i5-14490F "Black Edition". Le specifiche trapelate di questa CPU di fascia media sono davvero molto interessanti.

Nonostante il nome non convenzionale all'interno della linea "Non-K" della 14a generazione, il Core i5-14490F è destinato a succedere al popolare Core i5-13490F e ad unirsi alla schiera di predecessori come il Core i7-13790F e il Core i5-12490F, tutti appartenenti all'esclusiva serie di CPU "Black Edition" di Intel. Storicamente destinati al mercato cinese, questi processori offrono un rapporto qualità/prezzo superiore. Tuttavia, non si sa se il Core i5-14490F verrà rilasciato a livello globale o se rimarrà un'esclusiva della regione APAC.

Secondo quanto fatto trapelare da @wxnod, il Core i5-14490F dovrebbe vantare una formidabile configurazione a 10 core e 16 thread (6 P-Core + 4 E-Core). Il suo design dovrebbe assomigliare a quello del Core i5-14400, la controparte più vicina di Intel nella linea.

Entrando nello specifico, il Core i5-14490F avrà una frequenza di base di 2,5GHz e potrà raggiungere un'impressionante frequenza turbo massima di 5,0GHz, il tutto mantenendo un TDP di base di 65W. Questo lo pone davanti all'i5-14400, rendendolo una scelta interessante nel segmento "Core i5". In particolare, il Core i5-14490F vanta un boost di 300MHz rispetto al Core i5-14400F, un miglioramento sostanziale rispetto al suo predecessore, il Core i5-13490F.

Poiché questa SKU è appena emersa, i dettagli sul prezzo sono al momento limitati. Tuttavia, seguendo le tendenze del passato, si può prevedere che questa CPU specifica per la Cina possa essere venduta a un prezzo leggermente superiore rispetto al Core i5-14400. Si prevede che nei prossimi giorni Intel svelerà la sua linea completa di CPU Non-K di 14a generazione, fornendo una visione completa di ciò che la nuova serie ha da offrire.