SSD Crucial T500 da 2TB in sconto a 185€

Se lo spazio sulla vostra PS5 non vi basta più o se, semplicemente, siete alla ricerca di un buon SSD da regalarvi per migliorare le performance del vostro PC da gaming, allora vi segnaliamo che su Amazon è attualmente in sconto a soli 185,50€, l'ottimo SSD Crucial T500, inclusivo di dissipatore, e dunque perfettamente compatibile con gli standard richiesti da PS5 per l'installazione, complice anche la sua ottima velocità di lettura. Uno sconto certamente interessante, specie perché era da un po' che questo specifico modello, per altro da 2TB, non si proponeva ad un prezzo più basso rispetto agli oltre 200 euro normalmente richiesti dal produttore.

Crucial T500, chi dovrebbe acquistarlo?

Caratterizzato da una velocità supersonica, con letture e scritture sequenziali fino a un fulmineo 7.400 e 7.000 MB/s, questo SSD è il compagno ideale per chi desidera ridurre drasticamente i tempi di caricamento dei giochi e migliorare la propria esperienza ludica. Se possedete una PlayStation 5, potrete approfittare della compatibilità ottimizzata per spingere al massimo le performance della vostra console, anche perché parliamo di un SSD inclusivo di un sistema di dissipazione, e dunque perfettamente compatibile con la console Sony.

Qualora, invece, il gaming non vi interessi, ma siate alla ricerca di un'utile aggiunta per il vostro PC da lavoro, sappiate allora che Crucial T500 è caldamente consigliato a tutti i creator, essendo progettato per velocizzare i processi di rendering di foto e video fino al 42% più rapidamente rispetto alla concorrenza, risultando così una scelta ideale non solo per i gamer, ma anche per molti professionisti del digitale.

Difficilmente in sconto negli ultimi mesi, Crucial T500 è un SSD interno da 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 pensato per gli appassionati di gaming e per chi è alla ricerca di prestazioni elevate e, visto lo sconto proposto da Amazon, piccolo ma significativo, che lo fa scendere ben al di sotto della soglia dei 200 euro, l'acquisto è caldamente consigliato specie perché, come detto, parliamo di un prodotto altamente performante, e davvero semplicissimo da installare!

