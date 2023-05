Se volete acquistare la vostra prima stampante 3D, dovreste puntare su un modello facile da montare e da gestire. Ad oggi non esiste un modello più semplice di Anycubic Kobra Neo, il cui prezzo già competitivo diventa ancora più interessante grazie al codice sconto “NEO40“, applicabile sullo store del produttore.

Valido fino al 31 maggio, il coupon vi farà risparmiare 40 euro che, sommati ai 30 euro di sconto già applicati dal produttore, vi permetteranno di acquistare questa stampante 3D con un risparmio totale di 70 euro. Essendo un prodotto da 299,00€, la spesa finale da sostenere sarà quindi di soli 229,00€.

Come detto, il punto di forza di Anycubic Kobra Neo è la sua semplicità d’uso, che la renda una stampante 3D perfetta per i neofiti. L’unico requisito è installare il software dedicato sul PC e avere una Micro SD sulla quale trasferire il progetto, MicroSD che è inclusa in confezione, così come una chiavetta USB, che funge da adattatore per la stampante 3D.

Con ogni probabilità, riuscirete a montarla in poco più di 10 minuti, grazie al design a 4 moduli. Guai però a credere che la semplicità d’uso influisca sulle prestazioni, poiché questo modello consente di ottenere degli ottimi risultati. La velocità di stampa può raggiungere i 100 mm/s, ma può ovviamente essere diminuita a 60 mm/s qualora si voglia ottenere la perfezione sul proprio oggetto. Il volume di stampa è di oltre 12 litri, ciò si traduce nella realizzazione di oggetti da 220 x 220 x 250 mm, paragonabili a un pallone da calcio.

Come i più esperti sapranno, un livellamento preciso della stampante 3D è essenziale per garantire la buona riuscita della stampa. Anycubic Kobra Neo vanta una calibrazione intelligente a 25 punti e un algoritmo per compensare automaticamente eventuali irregolarità sulla piattaforma di stampa, per una perdita di dettagli nulla durante il processo. Vi riportiamo, infine, che questo modello è compatibile con i più diffusi filamenti di stampa 3D, come PLA, ABS, PETG e TPU, un’ulteriore conferma del fatto che si tratta di una stampante 3D ideale per realizzare una vasta gamma di progetti e oggetti con la massima semplicità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Anycubic dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

N.B: inserire il coupon “NEO40” nell’apposita sezione per ricevere lo sconto extra di 40 euro. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di completare il pagamento.

