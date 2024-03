Stampante Epson Photo a prezzo STRACCIATO! Costa solo 125€

Se siete dei fotografi vi sarà venuto in mente almeno una volta di stampare una foto e saprete bene quanto sia costoso ottenere una stampa di buona qualità in formato A4. Volete farlo comodamente a casa vostra e risparmiare un bel po' di soldi? Bene, perchè oggi su Amazon c'è un'offerta imperdibile sulla stampante fotografica Epson Expression Photo, che grazie a uno sconto del 23% scende a 125€ rispetto al prezzo originale di 162,66€. Con questa stampante digitale potrete realizzare i vostri book fotografici e imprimere su carta i ricordi più belli da incorniciare e tenere con voi per sempre.

Stampante fotografica Epson, chi dovrebbe acquistarla?

La stampante fotografica Epson Expression Photo è ideale per gli appassionati di fotografia che aspirano a dare vita alle proprie immagini in un formato A4 di elevata qualità. Grazie alle sue cartucce separate a 6 colori e agli inchiostri Epson Claria Photo HD, vi permetterà di ottenere b che possono resistere fino a 300 anni se correttamente conservate. Questo modello è consigliatissimo per coloro che cercano una soluzione versatile ed efficiente per stampare le proprie creazioni direttamente da dispositivi mobili come smartphone e tablet, grazie alla compatibilità con le app Epson iPrint, Epson Creative Print e con il sistema AirPrint.

Inoltre, questa pratica stampante garantisce una stampa semplice e flessibile grazie ai due vassoi - uno per documenti in formato A4 e l'altro per la carta fotografica - oltre alla capacità di stampare su CD/DVD per creare le vostre cover personalizzate. La funzione di stampa fronte/retro aiuta a risparmiare sui costi, contribuendo contemporaneamente a ridurre l'impatto ambientale. La connettività wireless vi permette di stampare comodamente da qualunque punto della casa, facilitando la configurazione per la stampa wireless da dispositivi portatili e computer.

La stampante Epson Expression Photo è una scelta ideale per chi vuole stampare le proprie foto in un formato A4 di qualità elevata. Con la sua avanzata tecnologia di stampa, versatilità di supporti e connettività intuitiva, rappresenta una soluzione di stampa ottimale sia per uso professionale che amatoriale. Oggi potete acquistarla per soli 125€ grazie a uno sconto del 23% che vi fa risparmiare sul prezzo originale di 162,66€.

