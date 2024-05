Questo BELLISSIMO artbook su Assassin's Creed è in offerta su Amazon, non fatevelo scappare!

Per gli amanti di Assassin’s Creed, c’è una notizia entusiasmante: il volume “The Making of Assassin’s Creed: 15th Anniversary” è disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 42,75€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo di listino di 48,95€. È l’occasione perfetta per approfondire la vostra conoscenza sulla celebre serie di Ubisoft, proprio mentre si attende l’annuncio del nuovo capitolo, Assassin’s Creed Shadows.

The Making of Assassin's Creed: 15th Anniversary, chi dovrebbe acquistarlo?

“The Making of Assassin’s Creed: 15th Anniversary” è un must per i fan della saga e per chi è affascinato dai processi creativi dietro uno dei franchise più iconici del gaming. Questo libro, frutto della collaborazione tra Ubisoft e Dark Horse Books, celebra i quindici anni di Assassin’s Creed e vi porta in un viaggio attraverso la storia e lo sviluppo dei suoi capitoli. Con una copertina rigida e pagine piene di arte e interviste esclusive, è un vero tesoro per chi vuole diventare un esperto della serie o desidera un pezzo unico legato all’universo di Assassin’s Creed.

Inoltre, è una risorsa preziosa per studenti di game design e curiosi del settore, offrendo una visione dettagliata di cosa significhi creare e sostenere un franchise di successo. Il libro combina immagini affascinanti e discussioni approfondite con i membri del team di sviluppo, fornendo una prospettiva unica sulle dinamiche di sviluppo e innovazione nel mondo dei videogiochi.

Al prezzo scontato di 42,75€, “The Making of Assassin’s Creed: 15th Anniversary” rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan e gli appassionati di videogiochi. Non è solo una celebrazione di un anniversario significativo, ma anche una fonte di approfondimenti esclusivi sull’origine e l’evoluzione di una delle serie più amate nel panorama videoludico. Non perdete questa occasione per aggiungere alla vostra collezione un volume così ricco di storia e cultura di Assassin’s Creed.

