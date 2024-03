Appena uscito è GIÀ IN SCONTO! Tekken 8 su Amazon al -13%

Per gli appassionati dei picchiaduro, l'arrivo di Tekken 8 è davvero un evento da non perdere. Questo capitolo prosegue le coinvolgenti storie di rivalità con una grafica mozzafiato e un gameplay entusiasmante, vantando oltre 32 combattenti e modalità di gioco innovative. Inizialmente proposto a 79,99€, è ora disponibile a soli 69,49€, offrendo uno sconto del 13% sul prezzo di listino.

Tekken 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Tekken 8 si presenta senza dubbio come un titolo di rilievo: si tratta dell'ottavo capitolo di una delle saghe picchiaduro più celebri del mondo dei videogiochi. Gli appassionati troveranno una trama avvincente che prosegue l'andamento straordinario della serie, accompagnata da un sistema di combattimento che si posiziona probabilmente tra i migliori mai visti nell'intero franchise.

Naturalmente, il gioco offre una vasta gamma di modalità che vi intratterranno per molte ore, e gli amanti della competizione apprezzeranno sicuramente l'attenzione dedicata dagli sviluppatori alla componente online, garantendo così al titolo una longevità notevole.

In sintesi, si tratta di un gioco assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati di picchiaduro che si rispettino, e ora potete aggiungerlo alla vostra collezione a un prezzo scontato, nonostante il poco tempo trascorso dal suo lancio!

