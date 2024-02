CALO di prezzo sulla stampante Epson XP-6100! (-15%)

Epson Expression Premium XP-6100 è una stampante multifunzione wireless che unisce eleganza e funzionalità, perfetta per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare alla qualità. Questa stampante è disponibile su Amazon a soli 116,89€ grazie allo sconto del 15%. Incluso nel prezzo troverete anche il kit di manutenzione per l'inchiostro nero.

Stampante multifuzione Epson Expression Premium XP-6100 + kit di manutenzione per Inchiostro nero, chi dovrebbe acquistarli?

Con un attento occhio verso qualità e convenienza, l'Epson Expression Premium XP-6100 rappresenta la scelta ideale per coloro che desiderano esaltare ogni dettaglio nelle loro stampe fotografiche senza rinunciare alla chiarezza nei documenti di testo. I vostri scatti e i documenti professionali prenderanno vita grazie al set di inchiostri a pigmenti e a base acqua Claria Premium, che garantisce immagini lucide di elevatissima qualità e testi ben definiti. Ottima per gli utenti domestici che amano la fotografia e per i professionisti che lavorano da casa, questa stampante multifunzione wireless offre anche la praticità della stampa fronte/retro e la flessibilità di un doppio vassoio per la carta.

La XP-6100 soddisfa anche le esigenze di chi stampa in maniera diversificata, con opzioni standard o XL per le cartucce di inchiostro, permettendovi di controllare i costi di stampa in base alla frequenza di utilizzo. Inoltre, con le cartucce separate, vi sarà necessario sostituire solo il colore che termina, contribuendo a ridurre ulteriormente i rifiuti e i costi operativi. E se il vostro stile di vita è dinamico e connesso, apprezzerete la capacità di stampare in mobilità grazie alle app Epson iPrint e alla connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Offerta a 116,89€, con un risparmio rispetto al prezzo originale di 137,69€ e con il kit di manutenzione incluso, questa stampante Epson XP-6100 rappresenta un eccellente compromesso tra qualità e convenienza. È l'opzione ideale per chi necessita di un dispositivo affidabile e versatile senza sacrificare lo stile.

