Steam, le CPU AMD continuano a conquistare terreno

Valve ha pubblicato i risultati relativi al suo sondaggio hardware e software condotto su Steam inerenti al mese di maggio 2021. A quanto pare, le CPU AMD sono sempre più popolari tra i videogiocatori, tanto da arrivare a coprire il 30% degli utenti. I dati, infatti, hanno mostrato che la quota di mercato delle CPU di AMD è passata dal 29,48% di aprile al 30,13% di maggio.

Ciò segue lo stesso schema dei mesi precedenti: la popolarità dei processori AMD tra gli utenti Steam è aumentata di circa mezzo punto percentuale nel corso del 2021. Ora questi guadagni incrementali stanno iniziando a sommarsi. Non sorprenderebbe vedere AMD continuare ad aumentare tale percentuale anche nel corso dei prossimi mesi. La società, del resto, ha commercializzato molti processori interessanti, come testimoniato dalla nostra guida alle migliori CPU.

Tuttavia, la compagnia non è riuscita a fare progressi simili nel mercato delle GPU e i risultati del sondaggio hanno mostrato addirittura che la sua quota è scesa al 16,18% a maggio. Non si tratta di un calo drastico, dato che le schede grafiche AMD sono presenti circa nel 16% dei sistemi degli intervistati dalla fine del 2019, evidenziando le difficoltà dell’azienda in questo segmento. Purtroppo, il periodo è piuttosto sfortunato. Sebbene le ultime proposte basate sull’architettura RDNA 2 siano davvero valide, entrando a pieno diritto tra le schede grafiche migliori sul mercato, le quantità distribuite sono troppo esigue per soddisfare la domanda.

Ricordiamo, ovviamente, che il sondaggio di Steam è puramente indicativo, visto che viene effettuato su base volontaria, ma permette di farsi un’idea sulle tendenze del momento. Tra l’altro, la maggior parte degli utenti Steam utilizza componenti non molto recenti, tanto che la scheda grafica più popolare è la GeForce GTX 1060.