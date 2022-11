Dopo tre anni dall’annuncio ufficiale, con cui Google dava notizia di essere al lavoro per portare Steam anche nel suo ecosistema, la piattaforma di Valve per i giochi sbarca finalmente in maniera effettiva sui portatili di Mountain View con la prima beta, la quale aggiunge anche il supporto a nuove CPU AMD e Intel. La notizia proviene da un post scritto sul blog ufficiale Google da Zach Alcorn, product manager dell’azienda, dove viene specificato che il client di Steam è ora disponibile come versione beta da ChromeOS 108.0.5359.24 in poi.

Il supporto per i processori AMD include, nello specifico, i Ryzen 5000 appartenenti alla serie C, mentre per quanto riguarda Intel, sono ora compatibili le CPU Core di 12° generazione. A cambiare sono anche i requisiti minimi, che richiedono ora un i3 per quanto riguarda i Chromebook Intel e un Ryzen 3 per quelli con hardware AMD, stessa cosa per il quantitativo di memoria RAM, che scende da 16GB a 8GB. Nonostante ciò, come specificato da Alcorn, il requisito consigliato include comunque un Ryzen 5 o Core i5 accompagnati da 16GB di RAM, al fine di assicurare la migliore esperienza con tutti i titoli disponibili.

L’aggiornamento dei requisiti permette, a ogni modo, di installare il client Steam su un numero maggiore di Chromebook, fra cui figurano anche i modelli con schermo da 144Hz, annunciati il mese scorso. Ecco l’elenco completo:

Chromebook Acer 514 (CB514-1W)

Chromebook Acer 515 (CB515-1W)

Chromebook Acer 516 GE

Chromebook Acer Spin 514 ( CP514-3H , CP514-3HH , CP514-3WH )

Chromebook Acer Spin 713 (CP713-3W)

Chromebook Acer Spin 714 (CP714-1WN)

Chromebook Acer Vero 514

Asus Chromebook CX9 (CX9400)

Chromebook Asus Flip CX5 (CX5500)

Chromebook Asus Flip CX5 (CX5601)

Chromebook Asus Vibe CX55 Flip

Framework Laptop Chromebook Edition

Chromebook HP Elite c640 14 pollici G3

Chromebook HP Elite c645 G2

Chromebook HP Elite Dragonfly

Chromebook HP Pro c640 G2

Lenovo IdeaPad Gaming Chromebook 16

Chromebook Lenovo 5i-14

Chromebook Lenovo Flex 5i 14

Lenovo ThinkPad C14

Oltre a ciò, la nuova beta di Steam apporta anche miglioramenti alle prestazioni di 50 titoli, attraverso una migliore gestione delle librerie DirectX 12 e Vulkan, le quali riducono adesso il carico sulle risorse del processore, allo scopo di aumentare l’autonomia sui Chromebook interessati. Ottimizzata anche la gestione dell’archiviazione da parte dei giochi e le performance con Proton, il layer di Valve per l’esecuzione dei giochi sui sistemi Linux, su cui è appunto basato ChromeOS, che tuttavia non assicura ancora su questa beta il funzionamento dei software anti cheat BattlEye e Easy Anti-Cheat, oltre a causare dei problemi di rendering dell’immagine durante l’esecuzione dei giochi in finestra.

La disponibilità della prima beta di Steam sui Chromebook arriva, a ogni modo, quasi un mese dopo l’annuncio dei primi Chromebook destinati agli ambiti videoludici: ve ne abbiamo parlato in un articolo.