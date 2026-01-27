Il SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 in colorazione lavanda è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 25%. Questo mouse gaming offre doppia connettività wireless, sia a 2,4 GHz per il gaming che Bluetooth per altri dispositivi, con una latenza di appena 1,9 ms. Dotato del sensore ottico TrueMove Air da 18.000 DPI, garantisce precisione millimetrica in ogni movimento. Con un prezzo ridotto a 44,99€ invece di 59,99€, questo mouse vanta 60 milioni di clic garantiti e un'autonomia straordinaria fino a 200 ore.

SteelSeries Rival 3 Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 è perfetto per i giocatori che cercano libertà di movimento senza compromessi sulle prestazioni. Se siete stanchi dei cavi che limitano i vostri movimenti durante le sessioni di gioco, questo mouse vi conquisterà con la sua doppia connettività wireless: potrete utilizzare il 2,4 GHz per il gaming competitivo, dove la latenza di appena 1,9 ms garantisce reattività immediata, oppure passare al Bluetooth per lavorare o navigare con altri dispositivi. È consigliato a chi gioca a shooter o titoli competitivi che richiedono precisione millimetrica, grazie al sensore TrueMove Air da 18000 DPI che traccia ogni vostro movimento con accuratezza 1-to-1.

Questo mouse risponde alle esigenze di chi desidera affidabilità a lungo termine e autonomia estesa. Con 60 milioni di clic garantiti, non dovrete preoccuparvi di sostituirlo frequentemente, mentre l'autonomia fino a 200 ore in modalità 2,4 GHz (450 in Bluetooth) vi permetterà di giocare per settimane senza cambiare batteria. I piedini in PTFE al 100% assicurano scorrevolezza ottimale su qualsiasi superficie, ideale per chi effettua movimenti rapidi e ampi. La colorazione lavanda lo rende inoltre una scelta stilosa per chi vuole personalizzare la propria postazione gaming con un tocco di colore distintivo.

