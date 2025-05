Questo mouse di CORSAIR è anche uno Stream Deck, sì non è uno scherzo

CORSAIR ha deciso di ridefinire il concetto di periferica con il nuovo SCIMITAR ELITE WIRELESS SE (acquistabile su Amazon), trasformando un dispositivo tradizionalmente associato agli amanti degli MMO in uno strumento decisamente molto veratile. Grazie alla nuova integrazione con Stream Deck di Elgato, questo mouse non è più solo un controller per videogiochi, ma diventa un ottimo alleato per la produttività quotidiana, capace di gestire applicazioni come Discord, Adobe Photoshop e OBS Studio con la stessa efficienza con cui controlla le abilità in un'avventura fantasy.

Il connubio tra tecnologie diverse rappresenta il cuore di questa innovazione. I possessori del mouse possono ora mappare le funzionalità di Stream Deck direttamente sul Key Slider a 12 tasti del dispositivo, sfruttando anche Virtual Stream Deck per posizionare scorciatoie cliccabili sullo schermo. La fusione tra questi due mondi apre scenari d'uso completamente nuovi, rendendo sfumato il confine tra gaming e produttività professionale.

Un'alleanza strategica per ridefinire l'esperienza utente

"Quando i nostri brand collaborano in questo modo, possiamo offrire prodotti e funzionalità ineguagliabili", afferma Tobias Brinkmann, Vicepresidente e Direttore Generale di Gaming Peripherals. La sua dichiarazione evidenzia il potenziale trasformativo di questa sinergia tecnologica, che va ben oltre le caratteristiche hardware. Il mouse, già dotato di un sensore MARKSMAN S da 33.000 DPI e migliorata durata della batteria, acquista ora una dimensione software che ne amplifica esponenzialmente le possibilità d'uso.

La collaborazione non si limita all'integrazione tecnica, ma si estende all'accesso all'intero ecosistema Elgato, incluso il Marketplace dove i creator possono trovare plugin, illustrazioni grafiche ed effetti vocali gratuiti. Questo approccio olistico trasforma il SCIMITAR ELITE WIRELESS SE in un hub di controllo personalizzabile per qualsiasi tipo di workflow digitale.

Julian Fest, Direttore Generale di Elgato, sottolinea: "In combinazione con Stream Deck, SCIMITAR ELITE WIRELESS SE diventa molto più di un semplice mouse. Non si limita a controllare i giochi, bensì l'intera configurazione, dall'audio all'illuminazione, dalle riunioni alle macro." Una visione che rispecchia l'evoluzione del concetto stesso di periferica gaming verso strumenti polivalenti.

La versatilità del dispositivo emerge dalla possibilità di personalizzare completamente l'esperienza attraverso il software Stream Deck. Gli utenti possono accedere a centinaia di plugin e profili, creando configurazioni su misura per ogni attività. Un MMO player può avere un set di comandi dedicato al gioco, per poi passare con un clic a un layout ottimizzato per il montaggio video o la gestione di una diretta streaming.

A partire dal 2025, i brand di CORSAIR intensificheranno le sinergie e le collaborazioni interne, con l'obiettivo dichiarato di migliorare l'esperienza utente attraverso ecosistemi integrati che dialogano perfettamente tra loro, abbattendo le barriere tra diverse tipologie di utilizzo.

L'integrazione tra CORSAIR SCIMITAR ELITE WIRELESS SE e Stream Deck esemplifica una nuova filosofia del gaming contemporaneo, dove le periferiche non sono più strumenti monofunzionali ma piattaforme versatili, capaci di adattarsi alle diverse esigenze dell'utente. Una trasformazione che risponde alla crescente sovrapposizione tra mondo ludico e professionale, dove le stesse persone che combattono in mondi virtuali sono spesso anche content creator, professionisti della grafica o sviluppatori.