Il firmware del nuovo Apple Studio Display ha svelato un dettaglio inaspettato che aggiunge un ulteriore livello di differenziazione alla gamma di monitor professionali di Apple: i due modelli annunciati, lo Studio Display standard e lo Studio Display XDR, montano due varianti distinte del chip A19, confermando una strategia di segmentazione che rispecchia esattamente quella già adottata per la linea iPhone. La scoperta, emersa dall'analisi del firmware rilasciato oggi e riportata da MacRumors, chiarisce in modo definitivo l'architettura interna dei nuovi display professionali della casa di Cupertino, aprendo interessanti interrogativi su come Apple intenda sfruttare tutta quella potenza di elaborazione in un dispositivo che, nella percezione comune, rimane pur sempre un monitor.

Secondo quanto emerso dal firmware, lo Studio Display standard integra un chip A19 — lo stesso SoC debuttato con iPhone 17 nella seconda metà del 2024 — mentre lo Studio Display XDR monta un A19 Pro, la variante più potente della stessa generazione. Entrambe le soluzioni rappresentano un salto generazionale considerevole rispetto all'A13 Bionic presente nel modello del 2022, una CPU progettata originariamente per iPhone 11 e rimasta invariata nella precedente generazione di Studio Display per quasi tre anni.

Dal punto di vista tecnico, la presenza dell'A19 Pro nello Studio Display XDR trova una giustificazione più immediata: il pannello mini-LED con retroilluminazione locale avanzata richiede una gestione computazionale significativamente più complessa rispetto a un display IPS tradizionale, con algoritmi di tone mapping, gestione delle zone di oscuramento locale e calibrazione dinamica del colore che beneficiano direttamente di maggiore potenza elaborativa. La scelta di un chip più capace per il modello top di gamma non è quindi puramente di marketing, ma risponde a esigenze tecniche concrete legate alla gestione del pannello.

Più articolata è invece la questione relativa allo Studio Display standard: le principali novità dichiarate da Apple per questo modello riguardano il passaggio a Thunderbolt 5 — con larghezza di banda fino a 120 Gbps — e miglioramenti alla fotocamera, agli altoparlanti e ai microfoni. Funzionalità che, teoricamente, non richiederebbero necessariamente un balzo fino all'A19 per essere implementate. Apple non ha ancora fornito dettagli esaustivi sui vantaggi specifici portati dal nuovo SoC nel modello base, e la comunità tech attende chiarimenti ufficiali sulla questione.

Sul fronte della disponibilità, entrambi i modelli sono già ordinabili sul sito ufficiale Apple, con le prime spedizioni previste a partire da mercoledì 11 marzo.