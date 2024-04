STUPENDO Mouse Glorious Gaming Model O in OFFERTA a TEMPO! 45€!

Il Mouse Glorious Gaming Model O, un vero gioiello per gli appassionati di gaming, è attualmente in promozione su Amazon. Il suo design a nido d'ape si propone di combinare estrema leggerezza con durata e prestazioni senza compromessi, rendendolo ideale per il gaming di alto livello. Grazie a uno sconto che lo porta da un prezzo originale di 50,99€ a soli 44,99€, potete beneficiare di un risparmio del 12%. Questo mouse ambidestro si presenta come un accessorio essenziale per coloro che cercano velocità, controllo e comfort nel gioco, supportati da tecnologie all'avanguardia come gli switch Omron e il sensore Pixart 3360. Una scelta eccellente per chi è alla ricerca di un mouse da gaming di qualità.

Mouse Glorious Gaming Model O, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mouse Glorious Gaming Model O rappresenta l'acquisto ideale per gli appassionati dei giochi competitivi che cercano un compagno affidabile in grado di garantire prestazioni elevate senza compromessi. Progettato pensando alle persone che preferiscono una presa sicura e confortevole, questo mouse è la scelta perfetta per gli utenti con mani di medie e piccole dimensioni grazie alla sua ergonomia e al peso piuma di soli 58 grammi. La sua struttura a nido d'ape non solo contribuisce a mantenere il peso al minimo, ma assicura anche una durata superiore, con gli switch Omron pronti a sopportare fino a 20 milioni di clic.

Grazie al sensore Pixart 3360 di alta precisione, il Mouse Glorious Gaming Model O soddisfa le esigenze dei gamer più esigenti, offrendo tracciamento pixel-perfect e nessuna accelerazione indesiderata, assicurando così la massima affidabilità durante le sessioni di gioco più intense. Il cavo ultraflessibile "Ascended" e i piedini in PTFE al 100% puro garantiscono movimenti fluidi e una risposta rapida sui diversi superfici. Con una frequenza di polling di 1.000 Hz e una distanza di sollevamento inferiore a 0,7 mm, è progettato per offrire una reattività senza precedenti.

In offerta a soli 44,99€, il Mouse Glorious Gaming Model O si configura come un investimento eccellente per i gamers che cercano un mouse leggero ma robusto, dotato di prestazioni di alto livello. Grazie al suo design innovativo e alla tecnologia avanzata, vi garantirà un controllo senza precedenti, portando l'esperienza di gioco a nuovi vertici. Consigliamo vivamente l'acquisto per un significativo upgrade nella vostra attrezzatura da gioco.

