Su Windows 11 arriva 'Click To Do', l'IA tuttofare

Microsoft ha annunciato una nuova funzionalità di intelligenza artificiale chiamata Click To Do, in arrivo su Windows 11 entro la fine dell'anno. Simile al Circle To Search di Android ma più avanzata, la funzione permetterà agli utenti di analizzare rapidamente il contenuto dello schermo e ottenere azioni contestuali basate su ciò che è visualizzato.

Click To Do si attiverà tenendo premuto il tasto Windows e cliccando con il mouse, creando un overlay intelligente in grado di comprendere cosa c'è sullo schermo. Oltre a consentire ricerche web veloci, offrirà suggerimenti contestuali basati sui contenuti visualizzati.

Ad esempio, selezionando del testo, Click To Do proporrà azioni come riassumerlo o riscriverlo. Per le immagini, offrirà opzioni rapide come sfocare lo sfondo o cancellare oggetti selezionati. L'interfaccia includerà anche una barra di ricerca dedicata e accesso rapido a Windows Recall.

Questa nuova funzionalità sarà disponibile esclusivamente sui PC Copilot+ dotati di NPU con potenza di calcolo di almeno 40 TOPS. I test inizieranno a ottobre, con un rilascio graduale previsto da novembre.

Impatto sulla produttività

Click To Do rappresenta un esempio concreto di come l'IA possa migliorare la produttività, semplificando attività e fornendo azioni contestuali basate su ciò che l'utente sta visualizzando. Microsoft sta puntando fortemente sull'integrazione dell'IA in Windows, con l'obiettivo di rendere l'interazione con il sistema operativo più fluida ed efficiente.

Oltre a Click To Do, Microsoft ha annunciato altre funzionalità IA in arrivo sui PC Copilot+ questo autunno, tra cui l'integrazione dell'IA nella ricerca di Windows. È stata inoltre lanciata una nuova esperienza Copilot più interattiva, in grado di navigare sul web insieme all'utente e assistere nei compiti grazie a Copilot Vision.

Queste novità sottolineano l'impegno di Microsoft nell'evoluzione di Windows verso un sistema operativo sempre più intelligente e capace di anticipare le esigenze degli utenti, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana.