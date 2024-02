Super OFFERTA! Kit Logitech tastiera e mouse a soli 45€! (-27%)

Se state allestendo una nuova postazione PC e avete bisogno di mouse e tastiera affidabili per lavorare comodamente e senza spendere cifre esagerate, allora non potete perdervi questo kit wireless Logitech MK470. Con un prezzo originale di 61,99€, questo set può essere vostro oggi a soli 45,44€, con un risparmio del 27%. Questo kit è ideale per chi cerca efficienza e ordine nel proprio spazio di lavoro, garantendo una digitazione fluida e confortevole e un mouse arrotondato adatto per l'utilizzo con entrambe le mani.

Kit mouse e tastiera wireless Logitech MK470, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit wireless Logitech MK470 è l'opzione ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di efficienza, eleganza e comfort nel lavoro quotidiano. Questa combinazione mouse e tastiera si rivela un ottimo affare per professionisti e studenti che desiderano organizzare al meglio la propria postazione di lavoro. La tastiera wireless, dotata di tastierino numerico e 12 tasti di scelta rapida, unitamente al mouse sottile facilmente trasportabile, soddisfa le esigenze di chi necessita di strumenti funzionali ma al tempo stesso raffinati.

Grazie alla loro costruzione sottile e al funzionamento silenzioso, il kit risponde perfettamente alle esigenze di chi lavora in ambienti che richiedono calma e concentrazione, riducendo al minimo i rumori. Inoltre, la lunga durata delle batterie, fino a 18 mesi per il mouse e fino a 36 mesi per la tastiera, elimina qualsiasi preoccupazione legata al risparmio energetico. Chiunque desideri un'esperienza di digitazione scorrevole e confortevole, con la libertà di organizzare lo spazio di lavoro senza vincoli di cavi, troverà nel Logitech MK470 un'alleata perfetta per la propria postazione di lavoro.

Questo kit Logitech MK470 in offerta oggi a soli 45,44€ è un'ottima scelta per coloro che cercano prestazioni affidabili e silenziosità in un design elegante e compatto. Rappresenta la soluzione ideale per migliorare l’efficienza lavorativa senza rinunciare all’estetica. La combinazione di comfort, durata delle batterie e l’eccellente rapporto qualità-prezzo, rendono la proposta ideale per chiunque desideri aggiornare la propria postazione con dispositivi wireless performanti e discreti.

