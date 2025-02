SUPER OFFERTA su questo monitor MSI, oggi al MINIMO STORICO! -26%

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di alta qualità a un prezzo imbattibile, MSI MAG 275QF su Amazon rappresenta un’occasione imperdibile. Attualmente disponibile a soli 209,99€, questo modello vanta uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato di 284,99€, segnando il suo minimo storico. Un'opportunità da cogliere al volo per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco con un display all'avanguardia.

MSI MAG 275QF, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 275QF si distingue per il suo pannello Rapid IPS da 27 pollici con risoluzione WQHD (2560x1440 pixel), che offre colori vibranti e angoli di visione di 178°. La tecnologia Rapid IPS assicura una latenza ridotta, con un refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta ultra rapido di 0,5ms (GtG, Min.), caratteristiche ideali per chi pratica eSport e giochi competitivi.

L’ampia gamma cromatica supportata da questo monitor garantisce una qualità dell’immagine superiore. Con 1,07 miliardi di colori (8-bit + FRC) e una copertura del 101% dello spazio sRGB, potrete godere di un’esperienza visiva straordinariamente realistica. Inoltre, le tecnologie Anti-Flicker e Low Blue Light riducono l'affaticamento visivo, consentendo sessioni di gioco prolungate senza stress per gli occhi.

Per chi cerca un vantaggio competitivo nei giochi, il Dynamic Contrast & AI Vision di MSI ottimizza il contrasto dinamico (100M:1) e migliora la visibilità nelle aree scure grazie al Smart Black Tuner. Il supporto a Adaptive-Sync elimina i problemi di screen tearing e stuttering, assicurando un’esperienza fluida e immersiva.

Sul fronte della connettività, il MAG 275QF dispone di porte DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0b, supportando risoluzioni WQHD fino a 144Hz per una compatibilità ottimale con PC e console. Il design senza cornice lo rende perfetto per configurazioni multi-monitor, mentre il joystick a 5 vie sul retro facilita la navigazione nei menu.

Grazie a questa offerta esclusiva, MSI MAG 275QF è un best-buy per i gamer in cerca di prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Approfittatene subito e portate la vostra esperienza di gioco a un livello superiore. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

