Surface Laptop Go disponibile all’acquisto in Italia

Il dispositivo piccolo e conveniente di Microsoft arriva ufficialmente in Italia: da oggi è possibile acquistare Surface Laptop Go anche nel nostro Paese in varie configurazioni e con un prezzo di partenza davvero competitivo.

Surface Laptop Go è il portatile di Microsoft economico e compatto, studiato per la mobilità e che nonostante tutto non rinuncia alle caratteristiche che hanno reso unica la linea Surface. Disponibile nella colorazione Platino tramite il Microsoft Store, offre un ottimo equilibrio tra stile, performance, durata della batteria e leggerezza.

Il display PixelSense da 12,4″ è dotato di funzionalità touch. Le proporzioni di 3:2 delle sue dimensioni offrono più spazio di lavoro verticale sulle finestre aperte, migliorando la produttività. L’ampio trackpad di precisione e la tastiera full-size con i tasti dalla corsa di 1,3mm rendono Surface Laptop Go confortevole anche durante le lunghe sessioni di lavoro e battitura.

È possibile configurare Surface Laptop Go dal sito Microsoft partendo da una CPU Intel Core i5 di decima generazione, 4GB di RAM LPDDR4X e 64GB di memoria interna eMMC. Per chi ha necessità di maggiori performance o spazio di archiviazione, l’azienda mette a disposizione delle varianti con 8GB di memoria RAM e 128 o 256GB di storage SSD.

Grazie all’utilizzo di una CPU ad alta efficienza energetica, Microsoft ha potuto dichiarare per questo PC portatile una durata della batteria di ben 13 ore!

“Il nuovo device della famiglia Surface permette di sfruttare appieno le potenzialità del Cloud, come Microsoft 365 e l’archiviazione sicura online, oltre a offrire tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza di lavoro e studio da remoto: fotocamera HD integrata da 720p, microfoni Studio, speaker Omnisonic e tecnologia Dolby® Audio” ha ricordato Microsoft nel proprio comunicato stampa.

Surface Laptop Go è disponibile all’acquisto sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori al prezzo di partenza di 614,00 euro per la versione consumer e 919,00 euro per gli utenti business. Studenti, genitori e insegnanti possono ottenere uno sconto esclusivo del 5% ordinando direttamente dal Microsoft Store.