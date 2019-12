Surfshark VPN: in offerta a 1,69€ al mese e 1 mese gratis

Vi segnaliamo una nuova offerta inerente il mondo VPN in occasione della chiusura di questo straordinario 2019 all’insegna delle promozioni. A farsi avanti con un’ottimo sconto è il sempre eccellente servizio di Surfshark, che propone quello che uno dei prezzi più bassi attualmente disponibili sul mercato, ovvero di appena 1,69€ al mese!

La sottoscrizione fa riferimento all’abbonamento da 25 mesi, e sarà valida solo per i prossimi 4 giorni, con un risparmio pari all’83% sul prezzo originale il che, lasciate che ve lo si dica, è un vero affare! SI passa quindi dal prezzo per mese canonico di Surfshark di 9,89€ al mese, agli attuali 1,69€, a patto ovviamente che si sottoscriva un abbonamento di oltre 2 anni. Questo significa che gli originali 247,25€ necessari per un abbonamento da 25 mesi scendono, per i prossimi 4 giorni, ad appena 42,25€, a cui Surfshark aggiunge anche un mese di abbonamento in regalo!

Un’offerta eccezionale, specie se si considera la bontà del servizio che, ricordiamolo, si caratterizza per essere uno dei pochissimi abbonamento VPN senza limite di dispositivi connessi! Volete un consiglio? Meglio approfittarne, anche perché qualora non foste soddisfatti, Surfshark vi offre la possibilità di disdire l’abbonamento entro un tempo massimo di ben 30 giorni! Insomma, un vero affare!

» Clicca qui per approfittare dell’offerta di Surfshark «

