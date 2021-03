System76, ecco il nuovo desktop Linux con AMD Ryzen 5000

I principali produttori di workstation offrono macchine basate su Linux dotate sì dell’hardware più recente al loro interno, ma che vengono proposte ad un costo decisamente alto e con un design che spesso si trova fuori luogo all’interno di una normale abitazione. Inoltre, anche solamente l’acquisto di un PC equipaggiato di serie con il sistema operativo Linux è piuttosto inusuale. Fortunatamente, esistono aziende come System76, la quale ha appena lanciato il suo sistema midrange Thelio Mira che può essere equipaggiato con un processore Ryzen 9 5950X a sedici core e una potentissima scheda grafica NVIDIA Quadro RTX.

System76 non etichetta Thelio Mira come una workstation, ma lo definisce come un sistema desktop professionale. Eppure, il computer può essere equipaggiato con un processore AMD Ryzen serie 5000 con un massimo di 16 core, una o due schede grafiche Quadro RTX di NVIDIA (fino al modello RTX 8000), sino a 128GB di memoria ECC DDR4, fino a 4TB di SSD NVMe PCIe 4.0 per l’archiviazione (utilizzando due unità M.2) e fino a 36TB di archiviazione HDD. Ovviamente, sono anche presenti tutte le altre soluzioni di connettività che vi aspettereste di trovare in un moderno prodotto del 2021, come il supporto alle reti Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 2, USB Type-C e jack audio da 3,5mm.

Misurando 436,35×253×331 mm, System76 Thelio Mira è più piccolo della maggior parte delle workstation di fascia alta dei concorrenti ed è più compatto del top di gamma Thelio Major. Sebbene il sistema non sia grande, può comunque supportare due schede grafiche e tantissima memoria, opportunità che di solito non si trova nelle macchine di fascia media. Un fattore particolarmente importante è il design in grado di adattarsi perfettamente al resto della propria casa, grazie alla possibilità di scegliere tra cinque diverse finiture in legno.

Il prezzo di Thelio Mira di System76 parte da 1.499$ e può essere fornito con i sistemi operativi Pop! OS 20.10 (64 bit), Pop! OS 20.04 LTS (64 bit) o ​​Ubuntu 20.04 LTS (64 bit). Ovviamente, nulla vi impedisce di installare successivamente anche una copia di Windows 10.