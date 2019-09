T-Force Delta Max RGB, l’SSD con una faccia tutta RGB

Team Group ha svelato la nuova gamma di SSD T-Force Delta Max RGB, che ha come peculiarità un modulo LED RGB che copre la superficie del prodotto.

Quando si assembla un PC, la scelta di alcuni componenti passa anche dal loro aspetto estetico. Per questo motivo molte volte ci troviamo di fronte a case, sistemi di raffreddamento, memorie e molto altro con LED RGB personalizzabili.

Seguendo questa tendenza, Team Group ha presentato la nuova gamma di SSD T-Force Delta Max RGB, che ha come peculiarità per l’appunto un modulo LED RGB che copre l’intera superificie del dispositivo. L’azienda non è nuova a prodotti “stravaganti” se pensiamo all’SSD con raffreddamento a liquido “T-Force Cardea Liquid“.



Gli SSD T-Force Delta Max RGB sono disponibili in formato SATA da 2,5 pollici / 9,5 mm nelle capacità di 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB. Alla base c’è un controller SM2258 di Silicon Motion accoppiato alla memoria NAND TLC 3D a 64 / 96 layer di Micron.

Dal punto di vista prestazionale, abbiamo di fronte un’unità SATA di fascia mainstream: le velocità di lettura e scrittura sequenziali si spingono fino a 560 MB/s e 510 MB/s, mentre i valori in lettura e scrittura casuale arrivano fino a 90.000 e 80.000 IOPS.

Fedele al suo nome, l’SSD di Team Group presenta un modulo LED RGB che occupa tutta la parte superiore e che presenta un effetto di illuminazione a onda color arcobaleno. Inoltre, l’estetica dell’SSD può essere gestita tramite i software dei principali produttori di schede madre per l’abbinamento ad altri componenti.

Il prodotto ha un connettore USB a 9 pin per gli effetti di illuminazione integrati e un 5V a 4 pin per la gestione tramite le applicazioni.

Il modulo RGB occupa naturalmente dello spazio aggiuntivo e per questo i T-Force Delta Max RGB sono più spessi di 2,5 mm rispetto ad altri SSD della stessa categoria – quindi non potrete inserirlo in un notebook, anche se non avrebbe senso farlo per ovvi motivi.

Gli SSD T-Force Delta Max saranno disponibili a breve. I prezzi consigliati sono pari a 59,99 dollari per la versione da 250 GB, 89,99 dollari per quella da 500 GB e 149,99 dollari per la capacità da 1 TB. Potete apprezzarlo “in azione” nel filmato distribuito direttamente da Team Group qui sotto. Se invece state cercando semplice un buon SSD per il vostro computer, vi consigliamo la nostra guida all’acquisto.