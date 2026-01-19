La tastiera Surface Pro 13" Keyboard con Slim Pen in colorazione Platino è in offerta su Amazon a 169,99€, con uno sconto del 48% rispetto al prezzo originale di 329€. Compatibile con Surface Pro (11ª edizione), Pro 9 e Pro 8, include tasti meccanici retroilluminati, un ampio touchpad e il tasto Copilot dedicato. La Surface Slim Pen integrata vi permetterà di scrivere in modo naturale, con un'autonomia fino a 15 ore.

Tastiera Surface Pro, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Surface Pro 13" Keyboard con Slim Pen è la scelta ideale per professionisti, studenti e creativi che utilizzano Surface Pro 8, 9 o 11ª edizione e desiderano massimizzare produttività e versatilità. Questo accessorio si rivolge a chi lavora in mobilità e necessita di un'esperienza di digitazione completa, paragonabile a quella di una tastiera desktop, senza rinunciare alla portabilità. Il tasto Copilot dedicato vi permetterà di accedere istantaneamente alle funzionalità di intelligenza artificiale, mentre i nuovi tasti per disattivare il microfono e catturare schermate vi garantiranno un controllo immediato durante videochiamate e presentazioni. La retroilluminazione e il touchpad generoso completano un'esperienza premium per chi lavora anche in condizioni di scarsa luminosità.

Particolarmente indicata per designer, architetti e chi prende appunti digitali, la tastiera include la Surface Slim Pen con autonomia fino a 15 ore, sempre carica e pronta nel suo scomparto integrato. Vi consentirà di disegnare, annotare documenti e navigare con precisione, trasformando il vostro Surface in uno strumento versatile per ogni esigenza creativa. La possibilità di ripiegare completamente la tastiera per passare alla modalità tablet soddisfa le necessità di chi alterna lavoro tradizionale e utilizzo touch. Con uno sconto del 48%, questa soluzione rappresenta un investimento intelligente per completare il vostro ecosistema Surface con un accessorio professionale e multifunzionale.

