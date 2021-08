TeamGroup, ecco il nuovo SSD ottimizzato per PS5

Dopo che Sony ha distribuito un nuovo aggiornamento che attiva il supporto agli SSD M.2 su PlayStation 5, è stata solo questione di tempo prima che i produttori si organizzassero per offrire supporti ottimizzati per la console. Recentemente TeamGroup Japan ha presentato i suoi SSD T-Force Cardea A440 Pro Special Series, realizzati appositamente per PS5. Gli SSD T-Force Cardea A440 Pro Special Series di TeamGroup saranno disponibili nei formati da 1TB, 2TB, 4TB e 8TB per soddisfare le esigenze dei giocatori. Per quanto riguarda le prestazioni, le nuove unità sono classificate per una velocità di lettura sequenziale fino a 7.400 MB/s e una velocità di scrittura sequenziale fino a 7.000 MB/s – come riportato da Hermitage Akihabara.

Credit: TeamGroup

Gli SSD di TeamGroup per Sony PlayStation 5 sono dotati di un’interfaccia PCIe 4.0 x4, hanno un form factor M.2-2280 e sono equipaggiati con un sottile dissipatore di calore in grafene per garantire una corretta dissipazione anche quando l’alloggiamento SSD di PS5 è chiuso.

1TB 2TB 4TB 8TB Sequential Read Speed 7200 MB/s 7400 MB/s 7400 MB/s 7400 MB/s Sequential Write Speed 6000 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s 7000 MB/s TBW 700 1400 3000 3000 DWPD 0.38 0.38 0.41 0.2

È abbastanza evidente che gli SSD T-Force Cardea A440 Pro Special Series di TeamGroup siano essenzialmente delle edizioni speciali dei T-Force Cardea A440 con un firmware ottimizzato per velocizzare i tempi di caricamento dei giochi e offrire alte capacità, oltre a integrare un dissipatore di calore in grafene per migliorare il raffreddamento quando il vano è chiuso. A differenza dei PC e delle workstation, le console di gioco non necessitano di elevate prestazioni di lettura/scrittura per lunghi periodi di tempo, quindi massimizzare le performance in modalità burst è stata la scelta più ovvia, almeno fino a quando i giochi PS5 non diventeranno così grandi da far aumentare i tempi di caricamento.

Gli SSD T-Force Cardea A440 Pro Special Series di TeamGroup saranno disponibili dal prossimo ottobre. Le unità saranno coperte da una garanzia di cinque anni e sono valutate da 0,2 a 0,4 Drive Writes Per Day (DWPD).