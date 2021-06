TeamGroup pensa in grande con il suo nuovo kit DDR4 da 256GB

In occasione del recente Computex 2021, TeamGroup ha presentato un nuovo kit di memorie DDR4 ad alta capacità pensato per gli utenti più esigenti e per il mercato delle workstation. Infatti, il nuovo kit T-Force Xtreem ARGB DDR4-3600 è composto da otto moduli da 32GB per un ammontare complessivo di ben 256GB.

Ovviamente, parliamo di un quantitativo decisamente superiore alle esigenze degli utenti più comuni, ma che sarà sicuramente interessante per coloro che possiedono un sistema basato sui processori Threadripper 3000 di AMD o Cascade Lake-X di Intel. Dal punto di vista estetico, il prodotto possiede un aspetto piuttosto “premium”, grazie a un dissipatore di calore rettangolare con una finitura a specchio e che, come dice il nome stesso, è impreziosito dalla presenza di LED RGB personalizzabili. Per quanto riguarda le prestazioni, i moduli di memoria sono stati impostati su timing di 18-22-22-42, mentre non sono state fornite informazioni più precise inerenti ai chip impiegati.

Al momento, purtroppo, TeamGroup non ha svelato né il prezzo né la data d’uscita del suo kit T-Force Xtreem ARGB DDR4-3600, mentre solo il tempo ci dirà se finirà nella nostra guida alle migliori memorie RAM. Ricordiamo che la compagnia ha anche recentemente mostrato il suo nuovo modulo di memoria DDR5 della gamma ELITE da 16GB, che funzionerà alla frequenza di 4.800MHz. La tensione di esercizio è stata ridotta da 1,2V a 1,1V rispetto al precedente modello DDR4, mentre la velocità di trasferimento dati è aumentata da 4.800Mb/s a 5.200Mb/s, consentendo una riduzione del 10% a livello di consumo energetico. Inoltre, la nuova memoria DDR5 viene fornita con ECC on-die per correggere automaticamente gli errori e migliorare significativamente la stabilità del sistema. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato.