Techly ridefinisce gli standard di connettività

Ricaricare i dispositivi e trasferire dati in modo pratico durante il viaggio è un elemento tenuto in considerazione quando si vuole acquistare un cavo USB. Il vivere frenetico di oggi, in cui vi è il desiderio di essere sempre connessi, fa sì che molti preferiscano utilizzare nuovi tipi di cavi in grado di ottimizzare il tempo e la connettività dei propri device. Uno di questi è il cavo con porta USB-C che permette una versatilità maggiore rispetto al cavo USB tradizionale. Il cavo USB-C è un nuovo tipo di connettore dotato di un unico cavo per l’alimentazione in grado di trasferire dati e alimentazione su più dispositivi. Elemento essenziale per il suo utilizzo è che vengano supportate le funzionalità e la tecnologia prevista dalla porta USB-C.

Le caratteristiche principali di questo tipo di porta sono molte e convenienti: una potenza di alimentazione che permette una maggiore trasmissione, fino a 130 W rispetto ai 2,5 W dei precedenti, una flessibilità più elevata, grazie alla dotazione di un unico cavo reversibile e inseribile in entrambe le direzioni per dispositivi come smartphone, tablet, laptop e monitor con ingresso USB-C e vantaggi in termini di dimensioni essendo più piccolo e compatto dei normali cavi; in questo modo risulta ottimo per l’utilizzo su computer portatili e dispositivi mobili di ultima generazione.

La novità del Cavo Piatto USB-C™ Maschio a USB-C™ Maschio E-Mark Ricarica Rapida 12.4 cm possiede le qualità necessarie per sfruttare al massimo le potenzialità dei propri device. Grazie al suo cavo corto, anti-groviglio di 12.4 cm e il suo design compatto, è perfetto per essere conservato in tasca. Il chip E-Mark integrato permette di riconoscere automaticamente la tensione e la corrente del dispositivo di tipo C, fornendo una ricarica ad alta velocità fino a 100W (20V/5A) per i dispositivi USB-C™. Immagini più nitide e dettagliate sono un ulteriore fattore reso possibile grazie all’uso del cavo di Techly e al supporto della risoluzione 8K 60Hz. Il cavo USB4 Gen3 ha una velocità di trasferimento dati di 40 Gbps, molto più rapida rispetto ai collegamenti tradizionali.

La sua forma compatta e resistente è data dal suo FPC (circuito stampato flessibile) ricoperto da una guaina TPE e delimitato alle estremità da un guscio in alluminio. Questi fattori rendono il cavo resistente a pressioni esterne, alle flessioni e alle alte temperature oltre a consentirgli di adattarsi a spazi ridotti. Il tipo di corrente supportata PD 100W (20V/5A), grazie alla particolarità della sua porta USB-C, permette ricariche rapide, in grado di non danneggiare la batteria dei dispositivi collegati. La professionalità del prodotto è garantita grazie alle certificazioni in conformità con l’Unione Europea: CE e Rohs.

Techly inoltre propone Cavo Piatto USB-C™ Maschio a VGA Femmina FPC 11.95 cm, progettato per offrire una connettività stabile tra dispositivi USB-C e schermi VGA. Con una lunghezza di 11.95 cm, supporta risoluzione video fino a 1080/60HZ ed è ideale per presentazioni e progetti che richiedono una connessione veloce e affidabile.

Per il trasferimento chiaro e nitido di video e audio ad alta definizione ci si può affidare al Cavo Piatto USB-C™ Maschio a DisplayPort Femmina FPC 13.1 cm. Questo cavo piatto offre una connessione di alta qualità tra dispositivi USB-C e monitor DisplayPort. Supporta una risoluzione video di 4K/60HZ e richiede che la porta Type-C supporti la "modalità alternative".

Infine, per una connettività Ethernet rapida ed affidabile Techly pensa al Cavo Piatto USB-C™ Maschio a RJ45 Femmina FPC 14.4 cm. È ideale per connessioni di rete stabili durante viaggi d'affari o in ambienti di lavoro dinamici. Compatibile con smartphone, laptop, notebook, tablet e tutti gli altri dispositivi dotati di porta USB-C, permette di collegare il proprio device ad una rete Gigabit Ethernet esistente con velocità di 1000Mbps.

Disporre quindi di uno strumento rapido e flessibile per il trasferimento dati e ricariche di dispositivi compatibili con la porta USB-C, insieme alla praticità e leggerezza che contraddistingue questi cavi corti piatti, rappresenta un’agevolazione irrinunciabile per chiunque desideri connessioni ultra rapide.