Risparmiare energia non è mai stato così semplice: con il termostato intelligente X potrete ridurre i consumi fino al 22%, controllando il riscaldamento tramite app o assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri.

Termostato intelligente tado°, chi dovrebbe acquistarlo?

Il termostato tado° X è la scelta ideale per chi desidera ottimizzare i consumi energetici e ridurre significativamente le bollette del riscaldamento, con un risparmio medio del 22% che può arrivare fino al 55% attivando l'AI Assist. Questo dispositivo si rivolge a proprietari di abitazioni dotate di caldaie a gas compatibili con OpenTherm, pompe di calore o impianti a pavimento, che cercano una soluzione moderna e versatile per gestire il clima domestico. È perfetto per famiglie tecnologicamente evolute che desiderano integrare il riscaldamento nel proprio ecosistema smart home, controllando ogni stanza tramite smartphone o comandi vocali con Alexa, Google Assistant o Siri.

Questa offerta soddisfa le esigenze di chi vuole comfort personalizzato senza sprechi, grazie a funzioni intelligenti come la geolocalizzazione che regola automaticamente la temperatura in base alla vostra presenza in casa, il rilevamento delle finestre aperte e la modalità vacanze. L'installazione fai da te rende il prodotto accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate, mentre la compatibilità con tecnologie all'avanguardia come Matter e Thread garantisce stabilità e interoperabilità con altri dispositivi domotici. Con uno sconto del 41% e la garanzia di rimborso entro il primo anno, rappresenta un investimento sicuro per chi vuole modernizzare il proprio sistema di riscaldamento risparmiando energia e denaro.

Il tado° X è un dispositivo cablato progettato per trasformare il vostro impianto di riscaldamento in un sistema smart. Compatibile con caldaie a gas OpenTherm, pompe di calore e riscaldamento a pavimento, vi permette di controllare la temperatura tramite app, display intuitivo o comandi vocali con Alexa, Google Assistant e Siri. Grazie alle tecnologie Matter e Thread, si integra perfettamente nella vostra casa intelligente, garantendo stabilità e comunicazione fluida tra dispositivi.

