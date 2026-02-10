L’intelligenza artificiale può essere un’arma a doppio taglio: può rovinare una foto con risultati artificiosi oppure trasformarla in uno scatto dall’aspetto professionale. La differenza sta nello strumento che scegliete. Con Luminar di Skylum, l’IA diventa un vero alleato creativo, capace di valorizzare ogni immagine senza snaturarla. Se volete passare dal semplice ritocco casuale a un editing di livello Pro, siete nel posto giusto.

Alzi la mano chi non ha mai provato, anche solo per curiosità, a modificare una foto con i tentativi gratuiti giornalieri offerti da servizi come Gemini o ChatGPT. Sono esperimenti divertenti, ma spesso limitati e poco controllabili. Quando però il vostro obiettivo è ottenere risultati costanti, raffinati e senza compromessi, serve uno strumento pensato davvero per chi prende sul serio la fotografia.

Se volete fare veramente i PRO con l’editing fotografico, senza limiti di utilizzo e con il massimo controllo creativo, Luminar Neo di Skylum è la soluzione giusta. Grazie a un’IA evoluta ma sempre al servizio del vostro stile, potete migliorare luce, colori e dettagli in modo rapido e naturale, mantenendo il pieno controllo su ogni intervento.

Per i nuovi utenti, le offerte attuali rendono l’accesso a Luminar ancora più interessante. Potete scegliere la licenza a vita di Luminar Neo con regali creativi e un coupon del 40% valido su tutti gli asset digitali a 99 €. In alternativa, la licenza a vita multi-dispositivo (desktop + mobile) è disponibile a 129 €, mentre l’Ecosystem Max, che include desktop, mobile e accesso alla Libreria Creativa, è proposto a 139 €, sempre con regali creativi e coupon incluso.

Anche chi è già utente può approfittare di condizioni vantaggiose: l’Ecosystem Pass è disponibile a 79 €, mentre l’Upgrade Pass a 59 €, entrambi accompagnati da un coupon del 40% sugli asset digitali. In un panorama in cui l’IA può fare la differenza tra una foto mediocre e una davvero professionale, Luminar vi permette di scegliere la strada giusta: quella che porta le vostre immagini a un livello superiore.

