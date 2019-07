Thermaltake, un kit di memoria DDR4 con raffreddamento a liquido

Thermaltake ha annunciato un nuovo kit DDR4 con raffreddamento a liquido e LED RGB. Si tratta del modello WaterRam RGB Liquid Cooling DDR4 Memory.

Thermaltake ha annunciato un nuovo kit di memoria DDR4 con raffreddamento a liquido e illuminazione a led RGB. Si tratta del modello WaterRam RGB Liquid Cooling DDR4 Memory, disponibile nelle configurazioni da 32 GB / 3600 MHz (8 GB x 4 – 18-19-19-39) e 16 GB / 3200 MHz.

Si tratta del primo kit al mondo che offre la possibilità di scegliere liberamente il metodo di dissipazione del calore. L’utente, infatti, può optare per una dissipazione attiva a liquido o per una più classica passiva.

Il waterblock è stato progettato con una base in rame CNC, una copertura in PmmA e una nickelatura anticorrosiva per massimizzare le capacità dissipative.

La tecnologia di raffreddamento a liquido Thermaltake mantiene le temperature più basse fino al 32% in più rispetto ad un dissipatore tradizionale, e ciò contribuisce a migliorare la stabilità e allungare la durata della vita delle RAM.

Il dissipatore RGB è compatibile con l’ecosistema TT RGB Plus; è quindi possibile sincronizzare i colori con tutti gli altri componenti della stessa famiglia per rendere unica la propria postazione di gioco.

È inoltre progettato per sincronizzarsi con Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e AsRock Polychrome e tramite l’interfaccia a 5V è possibile controllare le luci senza installare programmi o hardware aggiuntivi.

Le memorie WaterRam RGB di Thermaltake sono ora disponibili per l’acquisto tramite rivenditori e distributori autorizzati. La garanzia è a vita per le memorie RAM e di due anni per il waterblock.